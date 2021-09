The Matrix Resurrections : De quoi le réalisateur s’est-il inspiré ?

L’histoire est connue de tous : Neo et Trinity meurent Révolutions matricielles. Cependant, les fans ont maintenu des théories sur ce qui est arrivé au protagoniste de la saga parce que les machines ont pris son corps et certains supposent que c’était pour le réincorporer à la simulation avec une certaine intention. On a déjà vu l’avancée de cette nouvelle entrée dans la franchise, et les deux personnages reviennent avec amnésie, avec Néo se souvenir via des flashs de sa vie antérieure.







Lana Wachowski expliqué le contexte dans lequel le retour de Néo et Trinité au Résurrections matricielles. Bien sûr, la créativité sert souvent à libérer des éléments de la vie réelle et cela semble être le cas. Elle a raconté que ses parents et un ami proche ont perdu la vie. « Je pleurais et je ne pouvais pas dormir, alors mon cerveau a explosé avec cette histoire. »dit le directeur. « Soudain, j’ai eu Néo et Trinité à nouveau vivant. C’était très réconfortant », a-t-il assuré.

Qu’est-ce qui a inspiré Lana Wachowski à revenir dans Matrix ?

Le co-créateur de la saga a expliqué que face à tant de pertes « Je ne savais pas comment gérer la douleur » et qui ont soudainement à nouveau Néo et Trinité, « les personnages les plus importants de sa vie », c’était tout de suite »réconfortant« . Lana est arrivée à une conclusion qui l’a aidée à traverser cette période difficile : « C’est ce que font l’art et les histoires. Ils nous encouragent. »

D’autre part, la soeur de Laine, Lily, a également parlé de la perte de ses parents et des raisons pour lesquelles il n’est pas retourné dans le monde de Matrice. Elle a dit qu’elle était submergée d’obligations et qu’un projet comme celui-ci nécessite autant d’énergie que possible. De plus, son intention a toujours été de lui donner la fermeture qu’il avait. Les postes de Laine et Lily sont compréhensibles et chacun d’eux était important pour qu’aujourd’hui nous ayons le phénomène Matrice.

Espérons que les retours de Néo et Trinité dans ce quatrième volet de la série aide Wachowski trouver une clôture à ce stade de pertes qui l’a sûrement suffisamment marqué pour revenir à la univers de la pilule rouge. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve Néo déjà Trinité, mais les fans semblent être remarquablement enthousiasmés par Résurrections. La présentation du film en salles en décembre prochain apportera les réponses que nous cherchons tous.