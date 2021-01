Mike Rufail, propriétaire d’Envy, déclare investir dans CS: GO en ce moment équivaut à allumer de l’argent en feu

Sous-estimation de 2021 à ce jour: la scène professionnelle pour Counter-Strike: Offensive mondiale est quelque peu décalé.

2020 a vu le plus grand scandale de triche chez les professionnels Counter-Strike: Offensive mondiale (si ce n’est le monde de l’esport) qui a pris plusieurs noms de légende et les a aigris au public avec un sourire narquois permanent: les entraîneurs utilisant des exploits pour gagner en intelligence pendant les matchs et transmettant cette information à leur liste dans le jeu afin qu’ils puissent manœuvrer pour arrêter les flancs et stratégies non conventionnelles.

Nous avons également eu un problème de sniping dans la scène professionnelle qui était tellement incontrôlable que l’ESIC ne pouvait punir personne sans ruiner le professionnel. Counter Strike pour la durée de la peine infligée.

C’était bien plus que MIBR, bien qu’ils aient été publiquement appelés par Flashpoint pour avoir continué à stream-snipe (regarder un flux pour obtenir l’intelligence d’un match dans lequel ils jouent). Les analystes ont déclaré que tant d’équipes tiraient activement sur le stream que tenter de punir les équipes pour les actions tuerait le CS: GO scène.

Et pendant que tout cela se passe, il reste le problème non résolu du trucage de matchs au sein de la Mountain Dew League de tier-3/4 de Counter Strike où ceux qui espéraient un jour rivaliser avec les meilleurs ont plutôt choisi d’essayer de trouver un chèque de paie rapide avant de passer au dernier tireur de Riot, Valorant, dont plusieurs icônes de CS: GO sont passés à.

Des temps tumultueux, en effet.

Ainsi, lorsque le propriétaire d’Envy, Mike Rufail, a déclaré sur Twitter que l’achat du professionnel Counter Strike la scène en ce moment s’apparente à allumer de l’argent en feu, les réponses ont été mitigées. Beaucoup ont trouvé offensant, comme CS: GO a été un aliment de base de l’e-sport au cours de la dernière décennie, mais il est difficile de prétendre qu’il avait tort, la scène actuelle étant aussi instable qu’elle l’est; les organisations ont laissé le titre en raison de la désordre de la scène en ce moment.

Je ne m’attends pas à ce que vous preniez en compte les coûts et le bilan lorsque vous dirigez une équipe, mais pensez aux actifs dont vous disposez lorsque vous dirigez une équipe CS. Si vous investissez 1,5 million de dollars par an, où obtenez-vous votre retour. Créez-vous de la valeur dans quelque chose que vous pouvez vendre plus tard? – Mike Rufail (@ hastr0) 8 janvier 2021

Le directeur général de Triumph Gaming, cependant, était en désaccord, citant leurs victoires rien qu’en 2020, tout en notant qu’ils avaient réussi à atteindre « pratiquement » l’équilibre, même avec les organisations qui écrasent la pandémie à travers le monde.

Nous avons également réussi à créer une marque autour de notre équipe et à nous engager avec les fans toute l’année malgré le fait de ne pas disposer d’une installation centrale pour travailler avec un budget pratiquement nul par rapport à la plupart des organisations de niveau 1 comme Envy. Avec tout mon respect,

Ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de passion. – Shawn (@Rusto_OW) 8 janvier 2021

Franchement, les deux parties ont raison: personne ne peut nier que CS: GO est construit sur un terrain instable qui a récemment été dévoilé alors que la pandémie a déplacé les jeux vers le jeu en ligne, et Soupape reste toujours silencieux sur la multitude de problèmes qui ont été découverts.

Cela étant dit, c’est Counter Strike: il y a eu des sorties douteuses avant de Valve pour la franchise, mais l’adage «un match de plus» fait écho à des millions de joueurs à travers le monde. Les organisations plaçant constamment de nouvelles personnalités sous les feux de la rampe, les parties à venir ne devraient pas manquer tant que toutes les parties peuvent retirer leur tête de leur quatrième point de contact.