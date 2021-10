Daniel Craig a réagi au mème qu’ils lui ont fait recevoir ce week-end

La pandémie était très anxieuse et le suivi des jours était difficile. Comme si Le jour de la marmotte, nom par lequel il s’est rencontré Sort de temps de Bill Murray, chaque jour en quarantaine ressentait la même chose, répétée, une boucle. Pour interrompre cette course, chaque vendredi apparaissait un mème qui devenait le plus utilisé des réseaux, ponctuellement en Twitter, avec Daniel Craig en tant que protagoniste.

Dans le cadre de la 45e saison de Saturday Night Live, Daniel Craig s’est présenté comme le hôte invité. C’était le 16 mars 2020 et à ce moment-là, on croyait que Pas le temps de mourir il allait sortir cette année-là. Mais la pandémie a éclaté et le protagoniste de la saga de James Bond est devenu le dernier acteur à participer en personne au programme de comédie jusqu’en octobre 2020. Avec lui, le musicien invité a été Abel Makkonen Tesfaye, connu sous son nom de scène, Le weekend.

Dans chaque segment musical, Saturday Night Live Il est d’usage que l’hôte invité présente le chanteur du jour. A) Oui, Craig il procéda comme stipulé et annonça le premier numéro du musicien. « Mesdames et Messieurs, Le weekend« , a-t-il déclaré avant que les caméras et son message n’atteignent les réseaux. À partir de ce moment, il est devenu viral à l’infini et il est impossible de savoir combien de fois il a été publié sous forme de vidéo, gif ou photo.

Le New York Times bavardé avec Daniel Craig dans le cadre de la première de Pas le temps de mourir et en a profité pour le consulter sur le mème. A la surprise générale, l’acteur de James Bond il a avoué n’avoir aucune idée de ce qu’ils lui demandaient. « C’est étonnant. Je ne sais pas ce que c’est, mais merci. C’est enchanteur. Je suppose que je devrais avoir des réseaux sociaux pour savoir ce que c’est « déclara l’artiste.

La scène de cascade la plus difficile pour Daniel Craig

Comme tous les films de James Bond d’habitude, l’action ne manque pas dans ces histoires qui ont dû Pierce Brosnan, Sean Connery et Roger Moore, entre autres, en tant que collègues de Daniel Craig qui a partagé l’honneur de jouer le agent 007. Pas le temps de mourir a marqué la dernière aventure de Craig comme l’espion britannique et l’a fait avec un entraînement intense pour accomplir l’une des séquences de risque initiales.

Dans une interview avec GE, le réalisateur du film, Cary Joji Fukunaga, a parlé d’une scène de poursuite tournée à Matera, en Italie. « C’était un professionnel et gentil avec tout le monde », a déclaré le directeur à propos de Craig. Ainsi, il a évoqué les séquences de drift filmées avec la traditionnelle Aston Martin de Lier. « Je me souviens que le matin, juste avant que nous allions nous coucher, je pouvais l’entendre pratiquer ces dérives de l’autre côté de la ville, parce que ces moteurs sont si bruyants. », il prétendait Fukunaga, tout en assurant que l’acteur n’a pas utilisé de sosie.

