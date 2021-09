Vous pouvez réellement rester dans la maison de l’éducation sexuelle

Tous ceux qui ont regardé des séries Netflix Éducation sexuelle volonté se sont retrouvés en admiration devant Otis et Jean sont incroyables au bord de la rivière home, rêvant de rejoindre les Milburn pour le petit-déjeuner sur cette magnifique terrasse (je pari que Jean mise sur un bon écart).

Selon le site Web de The Chalet, le bâtiment est une maison en bois norvégienne centenaire cette asseoirs entre la rivière étoile et Symonds Yat Rock.

Accessible par une allée boisée, l’endroit isolé a été construit à flanc de colline à 500 pieds au-dessus du lit de la rivière, offrant les superbes vues panoramiques que Jean et Otis apprécient tout en dégustant leur toast.

Avec quatre chambres doubles et une chambre lits jumeaux pouvant accueillir 10 personnes au total, il y a beaucoup d’espace pour se détendre à l’intérieur.

Pensez aux feux de bois, aux baignoires sur pieds et aux canapés confortables, ainsi qu’à un immense véranda remplie de plantes.

Vraiment, cependant, c’est l’espace extérieur qui chante vraiment, avec divers terrasses, patios, vérandas et jardins à explorer.

Il y a même une zone boisée séparée pour les feux de camp et les après-midi de farniente dans le hamac.

Il y a aussi un four à pizza et un bain extérieur pour vous aider à vraiment vous plonger dans cette vie en plein air.

Le site du Chalet dit : « Il y a beaucoup d’endroits à l’extérieur pour s’asseoir et profiter de la vue magnifique. La véranda s’ouvre sur un patio abrité. Les pizzas sont cuites en quelques minutes dans le four à pizza fait main.

« Vous pouvez également vous asseoir sur le pont pour le petit-déjeuner et profiter du plein soleil tout au long de la après midi. »

Il ajoute : « Des marches mènent à un jardin plat idéal pour les enfants et les chiens. Un cadre de jeu et sLa maison d’été avec cinéma secret et jeu de fléchettes aidera à divertir tout le monde. »