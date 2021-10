Bad Ben: Benign Trailer apporte le neuvième chapitre terrifiant de la franchise culte de Nigel Bach

Breaking Glass Pictures est sur le point de sortir Bad Ben : bénin, avec Nigel Bach dans le 9e volet de la série d’horreurs bien-aimée Mauvais Ben. Bad Ben : bénin commence là où nous nous sommes arrêtés, alors que Tom Riley erre hors des bois derrière sa maison sur Steelmanville Road. Le mal était là avant même que la maison n’existe. Que réserve la demeure maléfique à Tom ?

Tom doit passer par la fenêtre pour entrer dans sa maison. Il est déconcerté par les objets de la maison qui ne sont pas les siens, les choses bougent d’elles-mêmes, et se retrouve bientôt face à des forces maléfiques qui le poussent à compter sur l’aide des autres pour essayer de trouver une fois pour toutes comment s’en débarrasser. la maison du mal… y compris le démon le plus puissant qu’il ait jamais affronté !

Avec des millions de vues pour les films 1 à 8 et des fans du monde entier, Bad Ben est l’idée originale du réalisateur Nigel Bach, qui a à lui seul créé la série en 2016. « J’ai présenté mes idées à des dizaines de producteurs et beaucoup étaient intéressés mais ça n’a abouti à rien. Pendant des années, j’ai essayé à leur manière et rien ne s’est passé », a déclaré Bach. « Finalement, j’ai décidé de le faire moi-même. Mauvais Ben travaillé parce que je l’ai fait à ma façon. »

Mauvais Ben

Chemin de Steelmanville

Ben Badder

Bad Ben : L’effet Mandela

Le clown du croissant de lune

Bad Ben : la voie à suivre

Bad Ben : l’autoroute hantée

Bad Ben : Pandémie

La série commence avec Mauvais Ben. « Tom Riley pensait qu’il obtenait l’affaire de sa vie lorsqu’il a acheté une maison en dessous de la valeur marchande lors d’une vente par un shérif. Il a investi chaque centime qu’il avait dans le projet de rentabiliser la maison. a remarqué des événements étranges, qui ont tous été capturés par 21 caméras de surveillance situées dans toute la maison à l’intérieur et à l’extérieur. Au début, il pensait que des gens entraient par effraction, mais il s’est vite rendu compte qu’il avait affaire à quelque chose de paranormal.

Mauvais Ben a été suivi de Chemin de Steelmanville, qui raconte l’histoire de Rachael Harris et de son mari Matt. Ils emménagent dans leur nouvelle maison, seulement pour faire l’expérience d’un barrage d’activités paranormales et de plus en plus agressives. Ben Badder concerne une équipe d’enquêteurs paranormaux qui retournent sur la propriété de Steelmanville Road pour réaliser un documentaire sur ce qui s’y est passé. Bad Ben : L’effet Mandela, Le clown du croissant de lune, Bad Ben : la voie à suivre, Bad Ben : l’autoroute hantée, et Bad Ben : Pandémie suivre dans la série menant à notre nouvel épisode. Découvrez si Tom peut enfin débarrasser sa maison du mal qui l’habite !

« Nigel Bach est une source d’inspiration pour les cinéastes du monde entier », a déclaré Rich Wolff, PDG de Breaking Glass. « Sa créativité, son talent et sa détermination l’ont aidé à créer à lui seul une série d’horreur bien-aimée. Nous sommes ravis de nous être associés à lui pour aider à distribuer Bad Ben. »

Bad Ben : bénin sortira le 26 octobre sur iTunes Apple TV, Google Play, Xbox, Vudu et via les fournisseurs locaux de câble et de satellite. Vous pouvez également montrer au monde votre Mauvais Ben l’amour en arborant l’un de ces t-shirts cool ou en attrapant l’affiche du film uniquement sur BadBen.com.

Sujets : Bad Ben