Chloé Zhao sur Oscars, Dracula et Marvel :  »C’est impossible de rendre tout le monde heureux »

L’intense saison des récompenses se terminera le dimanche 12 mars avec la 95e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre en Californie. Bien que de nombreuses personnes de couleur et actrices, cinéastes et costumières soient présentes aux Oscars, la catégorie des réalisateurs sera toujours dominée par les cinéastes masculins.





Chloé Zhaoune réalisatrice chinoise, a brisé le statu quo en remportant de nombreux prix prestigieux, tels que le Lion d’or au Festival du film de Venise, Bafta, et deux Oscars avec son film de 2020 Nomadland, mettant en vedette la quadruple lauréate d’un Oscar Frances McDormand.

Sans aucun doute, le fait que les membres de l’Académie ignorent les cinéastes féminines ne leur enlève rien, tout comme Claire Denis, la maîtresse réalisatrice du cinéma européen. Zhao ne peut pas cacher son admiration dans une interview avec The Hollywood Reporter, »J’aimerais avoir une relation existante avec Claire Denis, mais non. Je ne la regarde que de loin. » dit-elle.

Zhao s’est associée à First Strides et Women in Film pour soutenir les réalisatrices de l’industrie et a vu à quel point il est efficace de soutenir de nouveaux talents après son succès aux Oscars, et l’un d’eux est Événement la réalisatrice Audrey Diwan.

»J’étais à Venise quand Happening a remporté le Lion d’or, et j’ai pu être là pour Audrey et avoir une conversation avec elle. Donc, pouvoir en parler avec elle, puis entendre plus tard que c’était bénéfique pour elle m’a rappelé que peu importe la longueur ou la brièveté de votre carrière, vous avez toujours quelque chose à partager et vous êtes toujours en mesure d’aider quelqu’un d’autre. »





« Il est impossible de rendre tout le monde heureux »

Il était surprenant pour beaucoup que Zhao ait dirigé le prestigieux Les Éternels pour les studios Marvel. La société a été critiquée par de nombreux cinéastes, comme Martin Scorsese, pour son manque de structure artistique et indépendante. De plus, Zhao Éternels a été fortement critiqué par de nombreux critiques pour ne pas être un film Marvel familier, tandis que d’autres l’ont décrit comme un joyau caché.

Malgré ces critiques et les résultats » ratés » du box-office, Marvel Studios a donné le feu vert pour la suite. Zhao n’a pas commenté le deuxième film mais a répondu aux critiques.

» Lorsque vous êtes à Marvel et que vous traitez avec un public aussi large, je chéris et respecte vraiment le fait que chacun de nous est si unique. C’est excitant que nous soyons tous si différents, et nous changeons et grandissons tous chaque jour. Mais avec un public mondial, il est presque impossible de rendre tout le monde parfaitement heureux, et cela revient à dire que tout le monde est pareil. Je pense donc qu’il y aura inévitablement des opinions différentes, et vous devez simplement rester fidèle au genre de film que vous voulez faire, à qui vous êtes et aux personnes avec lesquelles vous collaborez. C’est tout ce que vous pouvez faire, vraiment, et passer un bon moment. Tout le reste est hors de votre contrôle. »

Zhao a ajouté qu’elle écrivait le scénario du sci-western Dracula, qui ne cesse de progresser.