Dans Wolf Trailer, Lily-Rose Depp et George MacKay agissent comme des animaux absolus

La remorque pour Loup vient de tomber et wow, on dirait que ce ne sera pas un conte de fées. Fonctionnalités de mise au point a publié une bande-annonce officielle pour le film intitulé Loup, qui a récemment fait sa première au 2021 Festival du film de Toronto. Il s’agit d’un drame très unique mettant en vedette le très talentueux acteur George MacKay en tant que garçon qui croit qu’il est un loup. Le garçon est envoyé dans une clinique, où Jacob et ses pairs attachés aux animaux sont « forcés de subir des formes extrêmes de thérapie. Cependant, les choses changent une fois qu’il rencontre le mystérieux Wildcat.

Lily-Rose Melody Depp joue le rôle de « Wildcat », avec un casting comprenant Paddy Considine, Martin McCann, Terry Notary, Fionn O’Shea, Eileen Walsh, Lola Petticrew et Senan Jennings. Lorsque ce film a été présenté en avant-première au festival, ils n’ont pas autorisé sa projection pour la presse. Ce n’est pas vraiment inhabituel car beaucoup de films le font pour éviter des réactions mitigées.

« Croyant qu’il est un loup piégé dans un corps humain, Jacob (George MacKay) mange, dort et vit comme un loup – au grand choc de sa famille. Lorsqu’il est envoyé dans une clinique, Jacob et ses pairs liés aux animaux sont contraints de subir des formes de thérapies « curatives » de plus en plus extrêmes. Cependant, une fois qu’il a rencontré le mystérieux Chat Sauvage (Lily-Rose Depp), et alors que leur amitié se transforme en un engouement indéniable, Jacob est confronté à un défi : va-t-il renoncer à son vrai moi par amour. »

Loup est écrit et réalisé par la jeune cinéaste Nathalie Biancheri, réalisatrice du film Nocturne. Également produit par Jane Doolan et Jessie Fisk. On dirait que le film n’a pas grand-chose de plus que ce que l’on nous fait croire. Est-ce un vrai cas de trouble mental ou quelque chose de surnaturel est-il impliqué ? Sortant le 3 décembre, il manque la saison d’Halloween, mais je pense que personne ne s’en souciera une fois qu’il aura vu cette bande-annonce.

La bande-annonce nous emmène dans un établissement dédié à la guérison des personnes d’un trouble qui leur fait croire qu’elles sont des animaux. Nous voyons un homme oiseau, un ours et bien sûr la mystérieuse fille nommée « Wildcat » qui a été ici toute sa vie ou ce dont elle se souvient de toute façon. L’homme médecin est surnommé « The Zoo Keeper » et notre personnage homme est averti de rester à l’écart de cet homme. L’histoire prend une tournure sombre alors que nous voyons des méthodes extrêmes utilisées pour « guérir » les patients. Enfermé dans des cages, battu et ainsi de suite pour n’en nommer que quelques-uns. Mais plus ils essaient, plus ils ne peuvent pas séparer le loup et le chat sauvage. Le lien est là mais est-ce autre chose ?

Alors que pensez-vous de la bande-annonce et de l’histoire? Est-ce plus qu’un cas d’un trouble étrange ? Ou cherchons-nous quelque chose qui n’est pas là ? Êtes-vous encore sous le choc de la fille de Johnny Depp dans son dernier film ? Faites-nous part de vos théories et de vos commentaires et, comme toujours, n’oubliez pas de suivre 45secondes.fr pour les actualités, les bandes-annonces et plus encore pour commencer à terminer l’année et attendre avec impatience les nouvelles sorties en 2021.

Sujets : Loup