Dakota Johnson est-il engagé? Voir les photos qui ont convaincu les fans

Pourrait-il y avoir un autre engagement de quarantaine de célébrités?

Cinquante nuances de gris L’actrice Dakota Johnson a récemment été aperçue à West Hollywood et les fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’elle arborait une énorme bague en diamant sur CE doigt.

L’observation (à la fois Johnson et son énorme sparkler) a alimenté les rumeurs selon lesquelles Johnson aurait dit «Oui!» à passer le reste de sa vie avec son petit ami de plus de deux ans, le chanteur de Coldplay Chris Martin.

Alors que le couple a pour la plupart gardé leur relation secrète, une fois que les fans ont jeté les yeux sur la bague de Dakota, tout le monde s’est posé la même question:

Dakota Johnson est-elle fiancée?

Voici tout ce que vous devez savoir sur les rumeurs de fiançailles de Dakota Johnson, ainsi que des détails sur sa relation privée avec Chris Martin.

Dakota Johnson est sortie avec une énorme bague au doigt la semaine dernière.

Les photos de Dakota Johnson font juste surface, mais la semaine dernière, le Comment être célibataire L’actrice a été aperçue en train de faire des courses à West Hollywood, et elle n’était pas seule – elle avait sa bague émeraude massive pour lui tenir compagnie pendant qu’elle était en déplacement!

Les fans ne pouvaient s’empêcher de supposer que la bague était une bague de fiançailles du partenaire de Johnson depuis plus de deux ans, Chris Martin.

«J’adore que ce soit [sic] une émeraude colombienne! Et cette forme! « A jailli un fan de Twitter, tandis qu’un autre a déclaré: » Dakota Johnson est fiancée? 2020 vient de s’améliorer [crying emojis]. »

Alors que la plupart des fans étaient enthousiasmés par l’engagement possible entre Johnson et Martin, d’autres n’étaient pas trop ravis de ce que cela pourrait signifier pour Chris Martin et Coldplay.

«J’espère qu’elle rompt avec lui pour qu’il puisse recommencer à écrire de la bonne musique», a écrit un fan.

Chris Martin et Dakota Johnson sont liés depuis 2017.

Cela fait plus de trois ans que Chris Martin et Dakota Johnson ont été liés pour la première fois, et bien que le couple ait gardé leur relation principalement privée (à l’exception de quelques dates et sorties photographiées ensemble), il a été rapporté que Martin souhaitait proposer à Johnson depuis un certain temps maintenant.

En décembre 2018, une source proche de Martin a révélé que «Chris est fou» et que le couple «sera bientôt fiancé».

Chris Martin aurait «attendu le bon moment» pour proposer.

La même source a allégué que Martin attendait que son ex-femme, Gwyneth Paltrow, épouse son mari, Brad Falchuk, pour poser la question à Johnson, ajoutant qu’il voulait également attendre que ses enfants soient prêts pour une autre grande transition.

« Il voulait s’assurer que les enfants n’avaient pas trop de changement à la fois », a déclaré la source. «C’est un père formidable.

Le couple se serait séparé pendant une brève période en 2019.

Après avoir appris que Johnson et Martin devenaient sérieux, les médias ont commencé à rapporter que le couple avait arrêté.

«Chris et Dakota étaient très faciles à vivre et semblaient toujours très heureux ensemble. On parlait d’engagement, mais maintenant il dit qu’ils se sont séparés, ce qui a été une vraie surprise pour tout le monde », a déclaré une source.

Gwyneth Paltrow serait responsable d’avoir exhorté le couple à réessayer leur relation.

Paltrow n’a pas hésité à propos de son amour pour Johnson, car elle a publié des photos du couple traînant ensemble et lui a même souhaité un joyeux 30e anniversaire sur Instagram.

L’actrice de Shallow Hal aurait exhorté Martin et Johnson à réessayer leur relation, et depuis lors, Chris et Dakota vont bien.

Johnson a même réalisé l’un des vidéoclips de Coldplay en février 2020.

Dakota Johnson a fait ses débuts en tant que réalisatrice pour le clip de Coldplay pour leur chanson, «Cry Cry Cry», en février, et Martin a également été présenté dans l’une de ses histoires Instagram en mars.

Bien que ni Johnson ni Martin n’aient commenté les rumeurs de fiançailles, il semble certainement que ce couple se dirige tôt ou tard vers l’autel.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.