Connaissez 5 ces affirmations et leur vérité auprès d’experts. Seules les femmes âgées sont à risque de cancer du sein et la douleur mammaire est un symptôme.

ID Expert L&R; iD Intime Sous-vêtement Absorbant Normal 5,5 Goutte Taille L 100-140cm 10 unités

L&R; iD Intime Sous-vêtement Absorbant Normal s'adresse aux femmes souffrant d'incontinence et de fuite urinaire. Discrétion et confort au rendez-vous grâce à une technologie empêchant la formation des mauvaises odeurs et une barrière anti-fuites optimale.