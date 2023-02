Kristen Stewart jouera Susan Sontag dans le prochain biopic

Kristen Stewart est une actrice qui s’est beaucoup occupée ces jours-ci d’un rôle à l’autre, et elle a certainement trouvé sa place en matière de genres. Selon un rapport de Screen Daily, son nouveau projet sera encore un autre biopic, cette fois avec elle se mettant à la place de l’auteur féministe Susan Sontag. Le titre du film sera à juste titre Sontag, et le tournage devrait commencer ce mois-ci pendant le Festival international du film de Berlin, où Stewart est également président du jury international cette année. Lors du panel, une présentation spéciale de séquences avec Stewart discutant du rôle sera montrée, suivie d’une chronologie de la vie de Susan Sontag.

FILM VIDÉO DU JOUR

Kristen Johnson (Dick Johnson est mort), connue pour son travail documentaire acclamé, devrait réaliser Sontag. Gabrielle Tan (Treize vies) est ajouté en tant que producteur et avait ceci à dire sur ce à quoi s’attendre avec la mise en scène de Johnson.

« Ce sera un drame, mais avec un aspect documentaire. Kirsten a une merveilleuse approche de la narration, et cela en est le reflet, alors elle utilisera le documentaire. »

L’auteur féministe Susan Sontag était une romancière passionnée, une essayiste et une critique culturelle vocale sur des questions comme la guerre du Vietnam. Elle a également composé un essai intitulé « Notes sur le camp », qui est devenu l’une de ses barrières les plus mémorables et a brisé les concepts de culture « élevée » et « basse ». De plus, elle est devenue bisexuelle à une époque où de telles révélations personnelles n’étaient pas courantes, encore moins appréciées, et critiquaient avec insistance les politiques du gouvernement américain, y compris leur inaction pendant l’épidémie de sida. Sa voix s’est étendue très loin et a depuis été archivée comme l’un des discours les plus importants de la culture socio-politique.





Kristen Stewart continue de briser ses propres barrières