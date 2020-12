Dipset devient Acapella pour Kith x Knicks Collab

C’est juste que Cam’ron, Jim Jones et Juelz Santana sonnent dans la nouvelle collaboration de Kith avec les New York Knicks avec quelques bars.

Juelz Santana est à la maison, les vacances approchent et il n’y a pas de meilleur moment que de commencer à ajouter Un Noël Dipset à votre playlist. Mais, la saison NBA est également proche et elle pourrait s’aligner sur une éventuelle nouvelle version de Dipset. Nous avons également eu un nouveau freestyle de Cam, Jim et Juelz pour la nouvelle collaboration de Kith avec les New York Knicks. Cam’ron donne le ton pour le freestyle de quatre minutes alors que les trois MC sont centrés au Madison Square Garden. La tension monte alors qu’un projecteur frappe Cam. « Pardonnez-moi si je deviens émotif / Je suis sur le même terrain où j’étais sur le point de marquer 30 / Vous ce filet juste là? Ce panier m’a fait sale / 92 championnat, buzzer-batteur, ce bord m’a courbé, » il rappe. « NBA? Non, je suis Au-dessus de la jante / J’ai tourné à droite dans Birdie / Tu entends ça dingue? « Juelz Santana vient juste après, prouvant une fois de plus que sa plume est aussi tranchante qu’elle ne l’a jamais été avec une pléthore de signes de tête dans les rues qui l’ont élevé. « Le cou skatin ‘sur la glace comme nous Rangers / Barbiers, bodegas, les arbres enflammés / Projets, Air Force Ones dans toutes les saveurs / Cas pris, plus vous le faites, plus il est dangereux / Yankee équipé, maillots Knicks, joueurs de balle, « il rappe. Jim Jones clôt les choses sur le style libre avec un flux de type quasi-flux de conscience et des flexions somptueuses. « Je me souviens quand j’étais jeune, j’ai vu des enfants mourir dans un parc / Parce qu’ils tiraient des cerceaux et que les étincelles volaient / Mais je sais que Dieu est bon parce que nous au Madison Square Garden est sur ce bois dur Knicks / Smellin ‘ comme ma voiture Rolls Royce le ferait », rappe-t-il. Les membres de Peep the Dipset l’écrasent ci-dessous. Qui a eu le meilleur couplet? Sonnez dans les commentaires.