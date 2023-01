Daisy Ridley révèle l’idée derrière son prochain film Magpie

marguerite ridleyla talentueuse actrice qui est devenue célèbre grâce à son rôle dans le Guerres des étoiles franchise, a fait profil bas ces dernières années. Cependant, les fans attendaient avec impatience son prochain grand projet, et il semble que leur attente soit enfin terminée. Parfois je pense à mourir, un film dans lequel elle joue, a récemment été présenté en première au Festival du film de Sundance et a reçu des critiques positives de la part des critiques. Le film plonge dans des thèmes plus sombres, mais il marque un retour pour l’actrice, qui n’est pas apparue dans un rôle principal depuis 2021 Marche chaotique. Cependant, Daisy Ridley regarde vers l’avenir avec son nouveau projet, Pie.

Dans une interview avec Collider, Ridley a révélé que le film avait une signification personnelle pour elle et concernait une famille où la mère est à la maison avec un bébé et est poussée au-delà de ses limites. Le père, chaperonnant leur fille sur un plateau de tournage, tombe amoureux de l’actrice jouant la mère. Le film explore les thèmes de la fantaisie par rapport à la réalité, différentes perspectives et comment les préjugés du public peuvent influencer la façon dont ils voient les personnages. Le film est écrit par le mari de Ridley, Tom Bateman, basé sur un concept original de Ridley.

« Le film suit une famille, une femme qui est à la maison avec un bébé, poussée un peu au-delà de ses limites. Son mari, qui accompagne leur fille sur un plateau de tournage, et qui tombe amoureux de l’actrice jouant la mère. C’est la fantaisie contre la réalité, et ce que les choses signifient et différentes perspectives, et ce qu’elles prêtent à la façon dont nous voyons les personnages. Et aussi, ce que les préjugés du public peuvent informer lorsqu’ils se projettent sur les personnages. C’est donc beaucoup de choses. »

« Mon mari, [Tom Bateman], écrivait-il. C’est excellent et nous avons une distribution et une équipe incroyables. Honnêtement, en travaillant là-dessus, c’est juste le pouvoir de ce que les gens peuvent faire ensemble si tout le monde se dit : « C’est ce que nous faisons, nous nous tenons la main. Nous avons un temps limité, nous avons un budget limité, c’est ce que nous devons faire… » et nous participons à des choses incroyables.

Parfois, je pense à mourir est une histoire de connexion et de but

Parfois je pense à mourir est un film réalisé par Rachel Lambert et produit par Daisy Ridley, qui joue également dans le film en tant que Fran. L’histoire se déroule dans une petite ville de l’Oregon et suit Fran, une femme socialement maladroite mais profondément sensible. Fran passe ses journées à travailler dans une cabine, se sentant isolée et seule. Cependant, sa vie prend une tournure inattendue lorsqu’elle établit une connexion avec Robert (Dave Merheje), qui est nouveau en ville et au bureau, et aide Fran à sortir de sa bulle d’isolement.

Le film explore les thèmes de la solitude, de l’isolement et de la recherche d’un sens et d’un but dans la vie. Il plonge dans la condition humaine et les luttes auxquelles beaucoup d’entre nous sont confrontés dans notre vie quotidienne. C’est un film puissant et poignant qui résonnera auprès d’un public de tous âges. Avec ses personnages attachants et son histoire qui fait réfléchir, Parfois je pense à mourir est un film qui laissera une impression durable sur les téléspectateurs et les fera réfléchir à leur propre vie et à leurs choix.

Lucasfilm, le studio derrière le Guerres des étoiles franchise, a travaillé sur la refonte de sa série sur Disney +. Ils ont sorti plusieurs séries à succès, telles que Le Mandalorien, Le Livre de Boba Fett, Obi Wan Kenobiet Andor, qui ont été bien accueillis par le public. Malgré cela, Daisy Ridley a quitté la franchise et se concentre maintenant sur d’autres projets comme Pie.