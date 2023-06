Explication de l’épisode 1 de «The Idol»: Tedros avait-il prévu de rencontrer Jocelyn?

Pro You Shampoing The Twister Cheveux Bouclés Pro You Revlon 1l

Formule nettoyante spécialement conçue pour les cheveux bouclés et ondulés. Il nettoie en douceur les cheveux bouclés et ondulés, les laissant hydratés, faciles à coiffer et brillants. TECHNOLOGIE INSTA BOUNCE : Un polymère de dernière génération qui se lie à la structure protéique du cheveu, augmentant ainsi son volume. Grâce à son faible poids moléculaire et à sa structure unique, il offre une définition sans alourdir. Toucher doux et naturel. Rehausse et définit les boucles. Mémoire de forme. Maintien des boucles même par temps humide. Appliquer sur les cheveux mouillés. Massez doucement. Rincez abondamment. Utilisation quotidienne/fréquente.