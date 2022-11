Thor 5 devra être une réinvention et différente de Love & Thunder, déclare Chris Hemsworth

Étoile de merveille Chris Hemsworth pense Thor 5 devrait être réinventé après la sortie de Thor : Amour et tonnerre. S’adressant à Josh Horowitz sur le podcast Happy Sad Confused, l’acteur a expliqué que, avec les deux Thor et Thor: Le Monde des Ténèbres étant de ton similaire, suivi de Thor : Ragnarok et Thor : Amour et tonnerre et leurs similitudes, une cinquième sortie devrait encore changer les choses et peut-être laisser les styles comiques derrière.





«Vous regardez Thor 1 et 2, ils étaient assez similaires. Ragnarok et Love and Thunder sont similaires. Je pense qu’il s’agit de le réinventer. J’ai eu une opportunité unique avec Infinity War et Endgame de faire des choses très drastiques avec le personnage. J’aime ça, j’aime garder les gens sur leurs gardes. Cela me tient sur mes orteils. Cela me permet de rester investi. Je l’ai déjà dit mais quand ça devient trop familier, je pense qu’il y a un risque à devenir paresseux parce que je sais ce que je fais. Je ne sais pas si je suis même invité à revenir, mais si je l’étais, je pense que ce devrait être une version radicalement différente dans le ton, tout, juste pour ma propre santé mentale… [laughs] Thor a perdu la tête ce dernier. Il doit le comprendre maintenant.

Alors que Hemsworth déclare qu’il aimerait changer à nouveau les choses pour le garder sur ses orteils, le public aura sans aucun doute des raisons différentes de vouloir que les choses soient différentes si et quand Thor 5 vient autour. Directeur Taika Waititi Thor : Ragnarok était apprécié du public et des critiques pour son penchant prononcé pour la comédie, mais cela n’a pas été le cas avec le récent Thor : Amour et tonnerrequi est maintenant le deuxième versement MCU le plus bas sur Rotten Tomatoes.

Alors, que pensez-vous que la franchise devrait faire avec Thor 5?





Chris Hemsworth pense Thor 5 Devrait être sa dernière aventure MCU

Quoi qu’il arrive avec Thor 5, Hemsworth a récemment déclaré qu’il s’agirait probablement de sa dernière aventure en tant que super-héros Marvel. « J’ai l’impression que nous devrions probablement fermer le livre si jamais je le refais, tu vois ce que je veux dire? » il a dit. « J’ai l’impression que cela le justifie probablement. J’ai l’impression que ce serait probablement la finale, mais ce n’est basé sur rien de ce que quelqu’un m’a dit ou sur quelque plan que ce soit. Vous avez cette naissance d’un héros, le voyage d’un héros, puis la mort d’un héros, et je ne sais pas – suis-je à ce stade ? Qui sait? »

En attendant d’autres nouvelles concernant un potentiel cinquième Thor sortie, Chris Hemsworth prévoit désormais de faire une pause après le tournage de la série Disney+ National Geographic, Illimité, qui a retrouvé l’acteur face à sa propre mortalité. Subissant des tests génétiques pour la série, Hemsworth a été informé qu’il porte deux copies du gène APOE4, ce qui augmente considérablement les chances de développer la maladie d’Alzheimer.

« Ce n’est pas comme si j’avais reçu ma démission », a déclaré Hemsworth à propos de sa décision de faire une pause, ajoutant que cela « a vraiment déclenché quelque chose en moi pour vouloir prendre un peu de temps. » Hemsworth s’efforcera de prendre des mesures préventives en disant : « Si vous regardez la prévention de la maladie d’Alzheimer, l’avantage des mesures préventives est qu’elle affecte le reste de votre vie », a-t-il expliqué. « Ce n’est pas un gène prédéterministe, mais c’est un puissant indication. Il y a dix ans, je pense que c’était plutôt considéré comme déterminant. »

Chris Hemsworth a encore plusieurs projets en cours, dont la suite du film d’action Netflix, Extraction 2et la prochaine préquelle de Mad Max, Furiosa.