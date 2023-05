Aubrey Plaza dit qu’elle gravite vers des personnages incompris qui « se sentent hors de propos »

Lors de la deuxième saison de Lotus blanc, Place Aubrey a joué le rôle de Harper Spiller, une avocate en vacances en Italie avec son mari. Les deux semblaient satisfaits à l’extérieur, mais les téléspectateurs ont vu un mariage troublé au fil de la saison, Plaza dépeignant une femme fragile et sarcastique aux prises avec la vie conjugale. Lotus blanc le créateur Mike White a écrit le rôle en pensant à Plaza et l’actrice a reçu des éloges pour son interprétation. Dans une récente interview avec Salon de la vanitéPlaza a expliqué ce qui l’a attirée vers Harper et les autres personnages qu’elle a joués à l’écran au cours de sa carrière.





« Il y a quelque chose chez Harper qui donne l’impression que nous avons puisé dans une sorte de vulnérabilité que les gens n’attendraient pas de moi », a déclaré Plaza. « Il y a un élément de sentiment d’incompréhension, et je gravite beaucoup vers ce genre de personnages – leurs défenses sont en place et ils ne se sentent pas à leur place. »

Plaza, dont le père est portoricain, a également parlé de son désir de montrer une gamme de personnalités latines différentes. Après un sketch avec Jenna Ortega aux SAG Awards de cette année, où les deux ont discuté sèchement de jeter un sort aux producteurs de l’émission, le Los Angeles Times a publié l’article Fichiers Latinx : à l’éloge de Jenna Ortega, Aubrey Plaza et Moody, Deadpan Latinas. Comme elle le dit à Vanity Fair, elle était fan de l’article car il soulignait qu’il existe un éventail de tempéraments latinos :

« J’ai adoré ça. Cette merde est importante pour moi, parce que c’est tout mon truc. Même avec April Ludgate, c’était comme, allez. Sofia Vergara n’est pas la seule personnalité latina. Il y en a d’autres ! Beaucoup de personnages que je joue , même avec White Lotus, il est important de normaliser qu’il y a toutes sortes de Latinas différentes », déclare Plaza. « Je veux dire, tous mes cousins ​​portoricains sont, genre, morbides. Il se passe des conneries morbides là-bas ! »





La « grande entreprise » d’Aubrey Plaza

Écran Média Films

Plaza est devenu célèbre en incarnant April Ludgate dans l’émission Parks and Recreation de NBC. Pendant ce temps, Plaza est devenue surtout connue pour son style comique impassible. Après la fin de la série à succès en 2015, Plaza a continué à apparaître dans des films comme Mike et Dave ont besoin de dates de mariage, Sale grand-père, Un jeu d’enfant, La saison la plus heureuseet O de Guy Ritchieopération Fortune : Ruse de Guerre, et la série FX Légion. Plaza a également joué et servi en tant que producteur sur Ingrid Goes West, Black Bear, Emily la criminelle, et Les Petites Heures.

L’actrice et productrice a plusieurs futurs projets en cours, dont le WandaVision retombées Agatha : Coven du Chaos et le projet de passion étoilé de Francis Ford Coppola Mégalopole. Lors de son entretien avec Vanity Fair, l’actrice a également teasé un prochain projet sans nom : un scénario qu’elle souhaite réaliser. Plaza a qualifié cela de « grande entreprise » avant d’ajouter qu’elle allait « faire de la merde de Garry Marshall ». Alors que Marshall est surtout connu pour diriger Une jolie femme, Plaza a précédemment fait allusion à une direction différente, en disant à GQ qu’elle voulait « occuper la place féminine de Tim Burton ». Cela conduit à un monde de possibilités sur le type de film que sera son long métrage.