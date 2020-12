Cyberpunk 2077 – Toutes les fins: chaque épilogue et comment vous atteignez la fin, y compris la fin secrète – Solution (Guide)

La plupart d’entre vous l’auront compris, et en fait il y a Cyberpunk 2077 plus qu’un seul possible La fin. Nous allons vous dire dans ce court Guider, Lequel Épilogues sont possibles dans quels moments vous devez décider comment atteindre le final à atteindre, et que faut-il considérer d’autre pour y parvenir? Fin pour préparer ce que vous voulez pour votre personnage.

Cyberpunk 2077: Guide de toutes les fins

L’aspect du jeu « Cyberpunk 2077 » dépend beaucoup d’un moment de la Mission principale HM-26, Nocturne Op55N1, de. Pendant le moment avec Misty sur le balcon vous avez fondamentalement la possibilité de continuer L’aide de Hanako à partirquoi faire Finale centrée sur les préoccupations pistes. Mais vous pouvez débloquer des variantes supplémentaires si vous répondez à certaines exigences.

Dans la solution suivante, nous expliquons de quoi il s’agit, quelles décisions vous devez prendre plus tard dans l’histoire et quel épilogue vous attend.

Fin 1: Où est mon esprit?

En HM-26 sur le balcon, décidez de faire confiance à Hanako et les principales missions suivront HM-27 et HM-28. Une fois ces missions terminées avec succès, V fera partie du programme «Secure Your Soul» ou retournera sur Terre. Votre décision.

Fin 2: tout au long de la tour de guet

Pour pouvoir réaliser cet épilogue, vous devez avoir le Mission secondaire NM-50, Reine de la route, terminé, avant d’atteindre HM-26. Alors décidez sur le balcon, votre confiance en Panam pour mettre quid des missions principales HM-31, HM-32 et HM-33 pistes. Ensuite, vous entrez Mikoshi l’arbre, Epilog 2 sera déverrouillé. Johnny reste dans le cyberespace et V quitte Night City avec les nomades.

Fin 3: La nouvelle aube s’estompe

Cette fin dans Cyberpunk 2077 peut être réalisée en empruntant l’un des trois chemins suivants: Soit vous faites confiance pendant HM-26 Panamce qui suppose que votre NM-50, Reine de la routeou vous choisissez à la place Coquinqui à son tour nécessite que votre NM-36, Amour brûlanta complété. Vous pouvez également utiliser le manière secrète que nous vous expliquerons plus en détail plus loin dans ce guide.

En fonction de votre choix, vous devrez effectuer différentes missions principales, mais dans les deux cas, vous choisissez dans le cours ultérieur de l’intrigue Mikoshi le pont croiser avec Alt. Dans ce cas, V reste dans le cyberespace avec Alt et Johnny prend le contrôle du corps de V.

Fin 4: Chemin de la gloire

Pour atteindre cette finale, vous devez décider en HM-26 soit, votre confiance en Coquin pour mettre ce qui suppose que votre NM-36, Amour brûlant, avez terminé ou choisissez le manière secrète, que nous vous expliquerons en détail ci-dessous dans cette solution. Quel que soit le chemin que vous choisissez, vous devez le faire plus tard au cours de l’action Entrez Mikoshi par le puits. Dans ce cas, Johnny est laissé dans le cyberespace, V devient une légende de Night City.

Chemin de la moindre résistance – Fin 5

Ce chemin n’est disponible pour vous dans «Cyberpunk 2077» que si vous empruntez l’un des chemins mentionnés précédemment, mais que vous reconsidérez ensuite votre choix. Alors vérifiez les deux Comprimés dans un ainsi que le arme dans l’autre main et décide Suicide en jetant simplement les comprimés.

Cyberpunk 2077: La voie secrète – Solution

En plus des cinq fins qui viennent d’être mentionnées, il y en a une autre, finale secrète. Après que Misty vous ait laissé seul avec vos pensées dans HM-26, Nocturne Op55N1, sur le balcon, vous devriez penser à vos prochaines étapes. Comme vous le savez déjà, il existe jusqu’à quatre options lorsque vous parlez à Johnny, à condition que vous ayez effectué les tâches secondaires requises. Mais il y a encore une cinquième option, et tout ce que vous avez à faire est de ne rien faire.

Si vous ne sélectionnez aucune des options de conversation existantes, mais attends quelques minutes, Johnny interprète votre silence comme un signe que vous ne voulez pas mettre en danger la vie de vos amis, et le devient pour vous solution alternative proposer. Johnny appelle ça comme ça Voyage suicide, ou comme V le dirait: démissionner en grand. Si vous prenez ce risque, gardez à l’esprit les conseils suivants:

Bien que ce chemin soit considéré comme une mission suicide, il n’a rien à voir avec le chemin de moindre résistance. Au lieu de cela, il s’applique à la Tour Arasaka attaquer à lui seul ce qui s’est avéré être un défi particulier.

attaquer à lui seul ce qui s’est avéré être un défi particulier. Vous ne devriez vous attaquer à ce scénario que si vous disposez du meilleur équipement et que vous avez développé votre personnage au mieux, afin d’être bien préparé à toutes les situations de combat imaginables.

Vous n’avez qu’une seule tentative pour atteindre votre objectif. Dies V sur le chemin, ça continue immédiatement avec le générique. Ce sera pas de points de réinitialisation à partir de laquelle réessayer.

sur le chemin, ça continue immédiatement avec le générique. Ce sera à partir de laquelle réessayer. Vous devenez nombreux sur votre chemin adversaires de haute qualité rencontrer qui fera tout pour arrêter V. Vous ne pourrez donc survivre que si vous maîtrisez très bien les commandes et savez exactement ce que vous faites.

rencontrer qui fera tout pour arrêter V. Vous ne pourrez donc survivre que si vous maîtrisez très bien les commandes et savez exactement ce que vous faites. Vous devez entrer dans le puits de Mikoshipour pouvoir atteindre cet objectif.

Si vous pouvez maîtriser tout cela, vous verrez le secret se terminant par « Cyberpunk 2077 ».

