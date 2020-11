Justin Bieber publie un hommage romantique pour son épouse Hailey

Justin Bieber célèbre l’anniversaire de Hailey Bieber avec un message sincère sur Instagram.

Justin Bieber a publié un message sincère pour sa femme, Hailey, en l’honneur de son anniversaire, dimanche. Bieber dit qu’il est « complètement et totalement obsédé par » Hailey. Jon Kopaloff / « Mes yeux sont vous 4. Mon coeur est vous. Mon âme est vous. Mon amour est vous », a écrit Bieber sur Instagram. « Je suis à la maison où que vous soyez. Vous êtes mon endroit sûr. Je suis complètement et totalement obsédé par qui vous êtes. Mon plus grand rêve est de vieillir avec vous. Je ne peux pas croire que vous êtes à moi pour toujours. JOYEUX ANNIVERSAIRE BÉBÉ » Le jeune couple s’est fiancé le 7 juillet 2018. Après deux ans de mariage, de nombreux fans ont spéculé sur les enfants dans l’avenir des Biebers, mais Hailey a dû nier les rumeurs concernant la grossesse: « Depuis que je sais que vous étiez sur le point de rompre votre lil story @usweekly Je ne suis pas enceinte », a-t-elle déclaré plus tôt ce mois-ci après que de nombreux médias soupçonnaient qu’elle attendait. « Alors s’il vous plaît arrêtez d’écrire de fausses histoires à partir de vos » sources « et concentrez-vous sur ce qui est important, c’est-à-dire l’élection. Malgré cela, Hailey a dit qu’elle voulait avoir des enfants: «Ce qui est étrange, c’est que j’ai toujours voulu avoir des enfants tôt, mais maintenant que je suis mariée, je ressens moins envie. Je suis une fille ambitieuse avec de nombreux projets. Cela arrivera, mais pas maintenant », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Vogue Italia en octobre. [Via]