Baki VS Kengan Ashura: quel anime de tournoi est le plus mortel ?

L’anime est rempli de certains des personnages les plus puissants que la culture pop a à offrir. L’anime basé sur les arts martiaux, en particulier, facilite les exemples les plus extrêmes de puissance, avec des capacités comme la Spirit Bomb de Dragon Ball Z ou le Rasengan de Naruto poussant le combat à sa limite. Bien qu’ils poussent également le combat à l’extrême, il n’y a pas deux anime qui représentent mieux le plaisir de regarder un combat pur et physique que Baki et Kengan Ashura.

Les personnages de ces spectacles ne sont peut-être pas capables de faire exploser des rayons ou d’utiliser la magie, mais leurs corps sont si puissants qu’ils peuvent facilement traverser la pierre et briser le métal. Dans ces deux spectacles, les personnages continuent de grandir et de se renforcer en accomplissant des prouesses absurdes qu’aucune personne ordinaire ne pourrait jamais espérer réaliser. Mais lequel est le plus meurtrier et le plus horrible ?

Compétences de combat

L’une des parties les plus remarquables des deux séries est l’incroyable habileté au combat de leurs personnages. Dans Kengan Ashura, différents combattants s’affrontent dans des tournois qui mettent en valeur leur style unique de MMA. Ces styles s’étoffent au fil des combats, et il est intéressant de découvrir les raisons qui poussent chaque combattant à se battre comme il le fait. Adam Dudley, par exemple, est capable d’utiliser des coups incroyablement puissants sans avoir besoin d’élan pour monter en puissance. Cela est dû au fait qu’il est né avec des muscles spinaux érecteurs particulièrement grands.

Dans le Baki de Netflix, les personnages ont également des styles de combat spécifiques et des compétences uniques, mais il y a une nette séparation entre ceux qui utilisent les arts martiaux et ceux qui utilisent la puissance pure. Il y a même un personnage qui refuse catégoriquement d’utiliser les arts martiaux et qui s’appelle Biscuit Oliva. La série se divisant entre puissance pure et prouesses de combat, il est plus sûr de dire que Kengan Ashura est la série supérieure lorsqu’il s’agit de mettre en avant des compétences techniques de combat.

Vainqueur : Kengan Ashura.

La puissance de combat

Dans les deux séries, bien qu’ils soient des humains normaux, les personnages sont clairement plus forts et plus rapides que n’importe quel humain dans la vie réelle. Dans Kengan Ashura, beaucoup d’entre eux sont capables de lancer leurs compagnons de combat à travers les rings d’un seul coup de poing. Lorsque Sekibayashi Jun a combattu les 351 lb. Kiozan Takeru, il a été capable de le prendre et de le faire pivoter. Takeru a également été capable de frapper Jun contre un mur et de le fissurer complètement.

Alors que les personnages de Kengan Ashura peuvent briser des murs de pierre, ceux de Baki sont capables de faire bien plus. L’un des plus beaux exploits de la série est lorsque Spec s’échappe de sa prison sous-marine à 250 mètres sous la mer et qu’il attaque à poings nus la statue de la Liberté avec suffisamment de force pour la faire éclater. Le point de repère doit ensuite être maintenu par un fil d’acier.

Autre exploit étonnant, Ryuukou Yanagi s’échappe d’une prison faite de verre conçue pour être assez puissante pour recevoir un missile. Il a réussi à s’échapper en fabriquant une petite ventouse à vide avec sa paume. Les personnages de Baki sont à un tout autre niveau de force.

Gagnant : Baki.

Des combats acharnés

Les deux spectacles ayant des combattants aussi intenses qui se battent, parfois même jusqu’à la mort, les combats sont susceptibles d’être assez horribles par moments. Dans Kengan Ashura, l’un des personnages les plus brutaux se présente sous la forme d’Akoya Seishu. Le personnage a un sens de la justice tordu et mène donc ses combats bien plus loin qu’il ne le faut. Comme, par exemple, lorsqu’il coupe Imai Cosmo au niveau de la cage thoracique et qu’il lui enfonce le pouce dans la plaie pour le torturer, tout en gardant son bras dans la bouche de Cosmo pour l’empêcher de se rendre.

Bien que ce soit probablement l’une des choses les plus désagréables dans l’une ou l’autre série, Baki, une fois de plus, vit des moments tellement plus dégoûtants. L’un d’entre eux apparaît dès le tout premier épisode, où Yanagi met sa bouche sur l’oreille d’un gardien de prison et se fait sauter la cervelle de l’autre côté. Dans l’épisode 6 de la saison 1, Spec fait exploser le visage de son adversaire, révélant ainsi sa mâchoire. Sans être dérangé, le combattant poursuit son combat. Comme les combats de Baki sont souvent à mort et que personne n’abandonne jamais, ils deviennent souvent très rapides et brutaux.

Le vainqueur : Baki.

Lequel est le plus meurtrier ?

Si les deux séries sont incroyablement horribles (et géniales) à regarder, les enjeux sont tout simplement beaucoup plus élevés dans Baki. La série, au début, parle de prisonniers violents qui se sont échappés, et n’évolue qu’à partir de là, de sorte que les combats ne peuvent pas se terminer parce qu’un arbitre appelle le temps. Alors que Kengan Ashura est plus agréable à regarder grâce à l’habileté des combats et de l’animation qui rend les combats beaucoup plus agréables, Baki est l’anime le plus mortel.

Dans ce combat particulier, Baki assomme Kengan Ashura et assure la victoire.