Démontage du MacBook Pro M2 : la puce est-elle la seule innovation ?

Les spécialistes de la réparation d’iFixit ont récemment examiné le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2 et ont jeté un coup d’œil à l’intérieur de l’ordinateur portable. Là, ils ont fait une découverte intéressante : Apparemment, les composants matériels du MacBook Pro M2 13 pouces sont presque identiques à ceux du prédécesseur M1.

Dans la vidéo de démontage, les experts d’iFixit notent que le MacBook Pro 13 pouces avec puce M2 ne diffère que légèrement de la variante M1. Les similitudes entre les deux ordinateurs portables commencent par leur châssis, qui partage même les mêmes numéros de modèle. Lorsque l’on compare le matériel à l’intérieur des ordinateurs portables, on remarque qu’il est également très similaire dans les deux modèles.

Comme l’explique iFixit, il semble y avoir des modifications minimes des puces et des composants plus petits de la carte mère. Les câbles, les masses, les broches, les vis et les entretoises sont absolument identiques.

Les MacBook Pro peuvent-ils être mis à niveau en échangeant les cartes logiques ?

Étant donné que les cartes logiques ne diffèrent que sur quelques aspects et ont exactement la même forme, iFixit essaie d’adapter la carte logique avec la puce M2 dans le châssis du MacBook Pro M1 13 pouces. Les experts en réparation veulent tester si l’ancien MacBook Pro peut être mis à niveau en échangeant les cartes.

Le remplacement des cartes fonctionne en fait sans aucun problème et le MacBook Pro démarre même avec la carte mère M2. Cependant, le trackpad, le clavier et le capteur Touch ID ne sont pas reconnus. Selon iFixit, cela devrait fonctionner. Les experts en réparation soupçonnent qu’Apple bloque le fonctionnement des périphériques via un logiciel afin « d’empêcher les réparations et le remplacement du matériel ».

De plus, iFixit critique également l’attitude générale d’Apple envers les mises à jour. Le fabricant a toujours mis en avant la taille différente du matériel, les raisons de coût et les limites de fabrication comme raisons pour lesquelles les mises à niveau ne sont pas possibles. iFixit a du mal à expliquer pourquoi les cartes logiques peuvent être remplacées si facilement.

Le démontage montre pourquoi le MacBook Pro avec SSD M2 a des problèmes

Même avant le démontage d’iFixit, des rapports ont révélé que le MacBook Pro avec la puce M2 offrait des taux de lecture et d’écriture de stockage SSD plus lents que son prédécesseur. Le démontage en fournit désormais également les raisons.

Au lieu de deux puces SSD de 128 Go comme dans le MacBook Pro avec M1, le nouveau modèle avec puce M2 n’a qu’une seule puce SSD avec 256 Go de mémoire installée. Alors que les accès dans le modèle M1 sont partagés entre les deux puces, les demandes de mémoire dans le modèle M2 doivent être gérées par une seule puce, ce qui réduit les taux de lecture et d’écriture.

Il n’y a aucune raison officielle pour laquelle Apple n’a choisi qu’une puce SSD plus grande pour le MacBook Pro M2. Cependant, iFixit spécule que la pénurie continue de composants a forcé Apple à franchir cette étape.