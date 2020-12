«  Petite maison dans la prairie  »: Melissa Sue Anderson a déclaré que le commentaire de Michael Landon sur sa nomination aux Emmy Awards «  m’a arrêté  »

Le drame historique Petite maison dans la prairie est devenue une émission familiale populaire au cours de sa course de 1974 à 1982. Basée sur les livres de Laura Ingalls Wilder, la série a détaillé la vie à la fin des années 1800 à travers les expériences de la famille Ingalls.

Michael Landon a été créateur de spectacles, producteur exécutif et star de Petite maison en tant que patriarche Charles Ingalls. Melissa Sue Anderson a dépeint sa fille aînée Mary, qui a mérité un signe de tête aux Emmy pour sa performance dans la saison 4.

Melissa Sue Anderson et Michael Landon de «Petite maison dans la prairie» | Bruce Birmelin / Banque de photos NBCU

Melissa Sue Anderson a abordé un scénario difficile

S’en tenant à la vraie vie de Mary Ingalls, Landon a incorporé le scénario factuel où Mary perd la vue à cause de la scarlatine. Bien qu’elle ait d’abord hésité à relever le défi d’acteur, Anderson s’est pleinement engagée à jouer avec précision une personne aveugle.

«Le portrait d’une personne aveugle a nécessité de nombreuses recherches, que j’ai commencées peu de temps après avoir lu ces scripts», a écrit Anderson dans ses mémoires de 2010, La façon dont je la vois: un regard en arrière sur ma vie sur Little House. «Je ne voulais pas être irrespectueux ou caricatural. … Je me suis volontairement concentré sur le fait de ne pas concentrer mes yeux sur n’importe quoi, de sorte que littéralement n’importe qui ou quoi que ce soit puisse se déplacer dans mon champ de vision, pour ainsi dire, et cela n’aurait aucun effet sur moi.

Anderson a travaillé avec les enseignants de la Foundation for the Junior Blind à Los Angeles. Grâce à ses recherches, Anderson a acquis une plus grande empathie et une plus grande volonté de comprendre l’inconnu.

«Plus j’en apprenais, plus je pouvais ouvrir mon esprit et devenir plus tolérant et plus compréhensif envers les personnes souffrant de tout type de handicap», Petite maison alun partagé. «Nous avons tendance à avoir peur de ce que nous ne savons pas, et je suis heureux que notre émission ait aidé à dissiper certains de ces sentiments.»

La star de « Little House on the Prairie » a obtenu la seule nomination aux Emmy Awards

Le scénario en deux parties mis Petite maison dans la prairie en haut des classements, où l’épisode final a atterri au numéro un.

«Nous n’avions jamais eu des cotes aussi élevées en quatre ans d’histoire», se souvient Anderson. «Je suis devenue la première et la seule actrice de l’histoire de la télévision à incarner un personnage frappé par une affliction et qui ne se remet jamais.»

Non seulement la performance d’Anderson a apporté des notes record, mais elle a gagné Petite maison c’est la première et la seule nomination aux Emmy.

«J’ai été nominée pour Meilleure actrice principale dans une série dramatique, la plus jeune actrice à avoir jamais reçu une nomination dans cette catégorie», a-t-elle déclaré à propos des Emmy Awards 1978. «J’ai également été le seul acteur de notre émission à recevoir une nomination pour l’ensemble de ses huit années.

Melissa Sue Anderson de «Petite maison dans la prairie» | Bruce Birmelin / Banque de photos NBCU

‘Vous n’allez pas gagner’

Anderson a rappelé une conversation avec Landon peu avant la cérémonie de remise des prix. « Mike [Landon] m’a dit: «Vous savez que vous n’allez pas gagner» », a-t-elle révélé. «Ai-je mentionné la mauvaise séquence de Mike?»

«’Oh, ouais, je sais, je suis sûr que je ne le ferai pas’», a répondu Anderson à l’époque. «Pourtant, ses paroles m’ont en quelque sorte arrêté dans mon élan.

En disant à Anderson que la Screen Actors Guild alterne supposément entre l’attribution de nominés de la côte est et de la côte ouest, Landon essayait apparemment de la préparer à sa prédiction du résultat.

En concurrence avec les acteurs établis Fionnula Flanagan, Kate Jackson, Michael Learned, Susan Sullivan et Sada Thompson, le Petite maison dans la prairie star savait que c’était une course difficile.

Melissa Sue Anderson et Michael Landon de «Petite maison dans la prairie» | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

«J’avais bon espoir, mais j’étais réaliste», a fait remarquer Anderson. «Très probablement, je n’allais pas gagner, mais pas pour la raison qu’il a indiquée. Je ne pouvais pas m’imaginer gagner contre les cinq autres femmes adultes merveilleusement talentueuses avec lesquelles j’étais dans la catégorie. … En fin de compte, Mike avait encore raison, alors que Sada Thompson, une actrice new-yorkaise, a gagné.

Bien qu’elle n’ait pas ramené d’Emmy à la maison, Anderson a immédiatement été mise sur le radar d’Hollywood et a commencé à recevoir des offres pour d’autres projets.

« Petite maison n’avait jamais été une émission regardée par l’industrie, mais avec le battage médiatique qui accompagnait ces épisodes très appréciés, cette perception a changé », a-t-elle écrit. «Dans ce laps de temps très court, mon profil est passé de bas en haut, de plutôt intéressant à assez excitant.»