Cyberpunk 2077: le développeur met en garde contre plus de 8 Mo de mémoire, c’est la solution

Cyberpunk 2077 a été aux prises avec de nombreux problèmes mineurs mais aussi majeurs depuis sa sortie début décembre 2020. Surtout sur le Xbox One (S) et Playstation 4 le jeu de rôle de science-fiction ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait. Un autre problème qui pourrait vous rattraper tôt ou tard et qui est assez ennuyeux concerne les sauvegardes de jeu du titre.

Faites attention à la taille du fichier de vos parties sauvegardées!

Même Patch 1.05, qui vient de sortir pour consoles et un jour plus tard pour la version PC, n’a pour l’instant pas maîtrisé le problème. Par exemple, un utilisateur a écrit dans le forum CD Projekt RED qu’il y avait un bogue qui pouvait endommager la partie sauvegardée et la rendre inutilisable. Cela se produit probablement toujours si un fichier de sauvegarde dépasse la taille de fichier de 8 Mo.

Sur GOG le support s’est déjà exprimé sur le sujet et communiqué:

«Malheureusement, la sauvegarde du jeu est endommagée et ne peut pas être restaurée. Veuillez utiliser un fichier de sauvegarde plus ancien afin de pouvoir continuer à jouer et essayez de stocker une plus petite quantité d’objets et de matériaux d’artisanat. […] La limite de taille des fichiers enregistrés peut être étendue dans les futurs correctifs, mais les données de jeu endommagées resteront telles quelles.«

Il semble donc que ce bogue persistera longtemps. De toute évidence, la taille d’un fichier de sauvegarde est en fait limitée et est directement liée à la quantité d’articles que vous fabriquez et stockez.

La solution consiste essentiellement à vérifier en permanence la taille des fichiers de vos sauvegardes et à vendre régulièrement vos articles dont vous n’avez plus besoin chez les détaillants. En conséquence, votre sac à dos ne se remplira pas tellement qu’à un moment donné, le score peut éclater au niveau des coutures. Pourquoi une sauvegarde dans un jeu de rôle comme « Cyberpunk 2077 » a une limite de taille, probablement seul le développeur le sait.

L’utilisateur de Reddit Modsherearebattyboys explique comment vous pouvez vérifier sur les différentes plateformes si un jeu est trop gros et menace de dépasser la limite de 8 Mo:

PC :% userprofile% Jeux enregistrés CD Projekt Red Cyberpunk 2077

:% userprofile% Jeux enregistrés CD Projekt Red Cyberpunk 2077 Playstation 4 : Paramètres> Gestion des données enregistrées par l’application> DONNÉES ENREGISTRÉES DANS LE STOCKAGE SYSTÈME> Cyberpunk 2077

: Paramètres> Gestion des données enregistrées par l’application> DONNÉES ENREGISTRÉES DANS LE STOCKAGE SYSTÈME> Cyberpunk 2077 PlayStation 5 : Paramètres> STOCKAGE> [Storage device] > Données sauvegardées> Jeux PS4 / Jeux PS5> Cyberpunk 2077

: Paramètres> STOCKAGE> [Storage device] > Données sauvegardées> Jeux PS4 / Jeux PS5> Cyberpunk 2077 Xbox One : Mes jeux et applications> Cyberpunk 2077> Menu> Gérer le jeu> DONNÉES SAUVEGARDÉES

: Mes jeux et applications> Cyberpunk 2077> Menu> Gérer le jeu> DONNÉES SAUVEGARDÉES Xbox Série X | S: Mes jeux et applications> Cyberpunk 2077> Menu> Gérer le jeu et les modules complémentaires> DONNÉES SAUVEGARDÉES

