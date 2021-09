Stand by Me rencontre South Park dans Mashup qui a Jerry O’Connell demandant: « Pourquoi suis-je Cartman? »

Alors que ces deux choses vont ensemble comme le dentifrice et le jus d’orange, le mashup a amené les fans des deux Soutenez-moi et Parc du Sud ensemble pour se réjouir de leur adoration pour les deux. Jerry O’Connell s’est réveillé hier, faisant son truc de JOC, ouvre son Insta, tout en mangeant son toast à l’avocat, et trouve ça.

Il avait des questions. « QUI A FAIT CA ET POURQUOI SUIS-JE CARTMAN ? Wheaton a-t-il parlé de la Parc du Sud mashup avec, « OH MON DIEU ILS ONT TUÉ GORDIE! » Tandis que Justin Long, qui a partagé une longue relation avec Jerry et a à plusieurs reprises été poétique de Soutenez-moi, est resté fidèle aux deux sources avec sa boutade. « Ray Brower ne devrait-il pas être Kenny ? ??? ? »

Jerry O’Connell devrait être apaisé de savoir que la plupart des fans ont convenu que, « C’est génial. Mais je pense que Kenny et Teddy de Vern sont Cartman. Vern était bien trop gentil pour être Cartman… » Ou le sentiment, « Parce que nous respectons votre autorité ?? ?? » Ou des commentaires plus impertinents pour donner à Jerry un coup de pouce de consolation comme : » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Je n’ai pas encore vu le commentaire de Corey Feldman, mais il est peut-être occupé à vendre des oreilles Stand By Me Teddy. Ils sont là-bas, les gars.

Mais le ruban bleu pour le meilleur commentaire va à la réponse parfaite pour savoir pourquoi Jerry devrait être Cartman avec le dialogue parfaitement assorti de amycarm78: « Va te faire foutre les gars. » Félicitations, Amy ! J’envoie ce ruban imaginaire avec le courrier d’aujourd’hui. Et maintenant, j’ai cette chanson dans la tête et j’ai souri à mon écran en regardant ce clip plus de trois (mais moins de vingt) fois.

Avec 35 ans s’étant écoulés depuis Soutenez-moi fait fondre nos cœurs, il sait évidemment qu’il n’y a absolument aucun moyen que nous abandonnions notre Soutenez-moi adhésions au fan club, mais doit-il encore endurer cela?

Il fait. Parce que nous aimons tous Vern. Nous aimons Gordie. Nous aimons Chris. Nous aimons Teddy. Et d’après les commentaires interminables de ses fans, il peut compter sur nous pour garder le Soutenez-moi train d’appréciation soufflant. (Les jurons frénétiques d’adolescents sont dans celui-ci. Ils dépassent un train à grande vitesse, à quoi vous attendez-vous ?!)

Ce n’est pas un secret ici que mon amour JOC est à la limite troublant. Comment pensez-vous que ce poste O’Connell a fonctionné pour moi?

J’ai fait faire du papier peint pour ma chambre. Tout a commencé avec ce film. Quand vous entendez Richard Dreyfuss dire que la vie de Vern n’était pas grand-chose, c’est déchirant. Ne vous réjouissez-vous pas de voir Vern devenir le Jerry O’Connell qui aime sa vie ? Je sais que c’est un film ! Mais ça fait toujours du bien. Et si tu penses que Soutenez-moi n’a pas eu d’impact sur Jerry O’Connell, laissez-le vous raconter son expérience. Prenez les mouchoirs. Il en avait besoin.

Sujets : Stand By Me, South Park