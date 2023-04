Les accusations criminelles d’Alec Baldwin pour tir de rouille seront abandonnées

De bonnes nouvelles sont arrivées pour Alec Baldwin. Comme cela a été largement rapporté, Baldwin était au centre d’un accident mortel sur le tournage du film Western Rouiller en octobre 2021. L’acteur a reçu ce qu’on lui a dit être une arme de poing à accessoire qui avait en quelque sorte été chargée d’au moins une balle réelle. Alors qu’il se préparait pour une scène, l’arme à feu a tiré, le réalisateur Joel Souza a été blessé et a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins. La production avait été arrêtée sur le plateau du Nouveau-Mexique alors qu’une enquête était ouverte, bien que le tournage ait repris cette semaine dans un nouveau lieu du Montana.





Auparavant, il avait été signalé que Baldwin et l’armurier Hannah Gutierrez-Reed seraient tous deux accusés d’homicide involontaire à la suite de l’accident. Tous deux avaient déclaré leur intention de contester les accusations devant le tribunal. Maintenant, Deadline rapporte que la décision a été prise d’abandonner les charges contre Baldwin, cela venant juste deux semaines avant le début d’un « mini-procès ». Le rapport note que les procureurs spéciaux Kari Morrissey et Jason Lewis, qui viennent d’être nommés, devraient déposer sous peu les documents nécessaires pour que les accusations soient rejetées sans préjudice. Cela signifie qu’il est théoriquement possible que Baldwin soit à nouveau inculpé à l’avenir si de nouvelles informations sont découvertes au cours de leur enquête continue.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Quant à Gutierrez-Reed, les accusations portées contre elle sont toujours en cours, à ce jour. Le rapport Deadline note que cela peut être en partie dû au fait que cela maintient l’enquête ouverte et laisse la porte ouverte à un « pouvoir d’assignation pour les procureurs à l’avenir ».

Le réalisateur adjoint Dave Halls, qui aurait dit à Baldwin que l’arme à feu était « froide » (ce qui signifie qu’elle pouvait être utilisée en toute sécurité) sur le plateau, a déjà été accusé d’un délit d’utilisation négligente d’une arme mortelle. Il a plaidé coupable après avoir accepté un accord de plaidoyer et a été condamné à six mois de probation sans surveillance.





Alec Baldwin évite les accusations criminelles

abc

Alors qu’Alec Baldwin parvient à éviter des accusations criminelles, du moins pour le moment, les poursuites sont un autre problème auquel il a dû faire face. La famille de Halyna Hutchins poursuit Baldwin et d’autres personnes impliquées dans l’incident. Cela est distinct d’une poursuite pour mort injustifiée antérieure qui avait été déposée par le veuf de Hutchins, Matthew Hutchins, bien que cette poursuite ait depuis été réglée avec l’adhésion de Matthew. Rouiller dans un rôle de producteur exécutif, donnant sa bénédiction pour que l’équipe de production termine le film.

« Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou à blâmer (les producteurs ou M. Baldwin) », avait déclaré Matthew Hutchins dans un communiqué. « Nous pensons tous que la mort de Halyna était un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au dernier travail de Halyna. »

Rouiller n’a pas encore de date de sortie, mais la production a repris.