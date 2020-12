«  The View  »: Meghan McCain partage pour la première fois des photos de son baby bump

Meghan McCain est l’une des stars de La vue. La co-animatrice conservatrice est en congé de maternité depuis des semaines et profite de son temps avec Liberty Sage. McCain n’a pas partagé trop de détails sur sa grossesse, mais a offert ses réflexions sur la maternité après la naissance de sa fille. Cependant, l’expert républicain a surpris tous ses partisans avec une belle série de photos montrant son ventre rond.

Meghan McCain garde les détails de sa grossesse privés

Après l’annonce de McCain le La vue qu’elle était enceinte, elle a largement gardé son chemin vers la maternité privé. Ses fans en adoration se sont demandé pourquoi l’analyste politique ne partageait aucun détail sur sa grossesse. Dans un post Instagram, elle a expliqué qu’elle allait protéger la vie privée de son bébé dans une décision prise avec son mari Ben Domenech.

«Ben et moi avons pris la décision consciente de protéger autant que possible la vie privée de nos familles (grandissantes)», a posté McCain sur Instagram en mai 2020. «Je crois que les enfants ont droit à la vie privée et j’espère que vous comprendrez tous comme nous naviguer autant que possible dans l’avenir sans sacrifier notre confort ou notre sécurité. »

En plus de publier quelques mèmes sur sa grossesse, McCain n’a partagé aucune photo publiquement pendant sa grossesse. McCain savait qu’il était rare qu’un co-animateur de jour exclue ses fans du processus.

«Je sais que c’est un choix peu orthodoxe pour un animateur de talk-show qui passe à la télévision cinq jours par semaine – mais j’ai toujours vécu au rythme de mon propre tambour», a-t-elle poursuivi. «Merci pour les paroles aimables, le soutien et les prières continus concernant ma grossesse de la part de tant d’entre vous qui ne sont que gentils. Cela a beaucoup signifié pendant cette période folle.

Meghan McCain partage enfin des photos privées

À seulement quelques jours de la sonnerie de la nouvelle année, McCain a changé d’avis. Au cours du week-end, elle a partagé quelques photos montrant sa bosse de bébé en pleine croissance. Les photos montrent McCain depuis le début de sa grossesse jusqu’à environ une semaine avant la naissance de Liberty.

«Il reste 11 jours en 2020… l’année n’a pas été si mauvaise», a déclaré McCain. « Des photos de presque 9 mois et une semaine avant l’arrivée de Liberty. »

« Alors adorbe », a répondu SE Cupp, ami et animateur de CNN.

«Rocking it», a ajouté la journaliste de télévision Ashleigh Banfield.

« Absolument magnifique, » Course de dragsters a déclaré la star Tempest Du Jour.

«Awe, ami! Je suis tellement content que vous ayez partagé ces derniers. Regardez à quel point vous étiez adorable », a déclaré la journaliste Katie Raml.

L’esprit des vacances s’est emparé de McCain a une semaine avant ce post, elle a également partagé une photo de Liberty. Dans l’image, la fille de McCain est vue avec un joli haut de renne et tenant le pouce de sa mère.

«Je ne suis ni poète ni artiste – je ne peux donc pas exprimer pleinement l’extase de la maternité», a déclaré McCain. «Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à toutes les questions existentielles et ontologiques auxquelles un être humain est confronté dans cette vie sauvage. Ben et moi avons été si indescriptiblement bénis et n’avons rien vécu d’autre qu’un embarras de bonheur depuis que nous avons la Liberté.

McCain devrait revenir à La vue le 4 janvier à partir de 11 h HE et 10 h CT / PT sur ABC.