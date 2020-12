Panasonic SC-HTB01: Test de la barre de son Gaming

Les barres de son sont devenues un compagnon indispensable pour de nombreux téléviseurs plats dont le son des médiums et des basses est médiocre. Ce sont des équipements multifonctionnels que nous pouvons utiliser pour regarder des séries, des films, des programmes conventionnels, écouter de la musique et bien sûr jouer à des jeux.

Panasonic entre dans l’univers du Gaming avec la barre de son SC-HTB01

Alors, une barre de son uniquement pour les jeux vidéo a-t-elle un sens ? C’est la proposition que Panasonic a faite au CES 2020 avec le modèle SC-HTB01, son premier appareil sonore de ce type axé sur le jeu et qui suit la ligne d’autres marques comme Creative, qui sont de plus en plus orientées vers ce secteur.

La première chose que je me suis demandée lorsque j’ai vu le nouvel appareil, c’est ce qu’offre une barre de son conçue principalement pour le jeu et contrairement à une barre traditionnelle ? Et d’après les informations qui ont été données jusqu’à présent, la vérité est que j’ai encore quelques doutes quant à savoir si cela en vaut la peine ou non, puisque les différences se trouvent encore dans la section logiciels.

Le SC-HTB01 a été conçu en collaboration avec le développeur de jeux Square Enix, responsable de titres tels que Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts. Des traitements sonores ou, mieux encore, des champs d’égalisation personnalisés pour différents types de jeux ont été ajoutés.

La barre offre trois réglages axés sur différents types de jeux tels que le jeu de rôle (RPG), le tir à la première personne (FPS) et la voix. Dans les deux premiers cas, le son est égalisé pour renforcer les effets de pas et ceux générés par les ennemis, ce qui permet de les localiser plus facilement dans le monde virtuel. Le mode Voix, quant à lui, met en valeur la voix humaine afin que nous puissions mieux comprendre les dialogues.

La SC-HTB01 est compatible avec Dolby Atmos, DTS:X et DTS Virtual:X. Celle-ci est doté d’un système 2.1 canaux avec haut-parleurs bidirectionnels, d’un subwoofer intégré de 8 cm pouvant descendre jusqu’à 100 Hz et d’une puissance totale combinée de 80 watts. Elle prend également en charge le transfert HDMI 4K/HDR, le Bluetooth et la lecture de fichiers haute résolution.

Voici ci-dessous, un résumé des caractéristiques principales de la SC-HTB01:

Les trois modes de jeu co-développés avec Square Enix Co., Ltd.

Prend en charge Dolby Atmos, DTS: X (R), DTS (R) Virtual: XTM

Système de haut-parleurs à 3 voies 2.1 canaux (caisson de basses intégré)

Lecture audio haute résolution (PCM, jusqu’à 192 kHz / 24 bits)

Pass Through 4K / HDR

Fonctionnalités intelligentes

Entrée / sortie HDMI

Compatible Bluetooth

Conception compacte

Un bon haut-parleur peut améliorer votre console de jeu ou votre PC avec un son plus grand et plus immersif, ce qui est précisément l’idée derrière ce nouveau produit. Cette mini barre de son à 299,99 € est un puissant système de haut-parleurs monobloc pour votre bureau ou votre petit centre de divertissement, avec un large champ sonore, une balance audio réglée pour les jeux et une connectivité Bluetooth. Il s’agit d’une barre de son simple qui produit beaucoup de puissance pour sa taille, mais elle est plus chère que ce que vous pouvez obtenir des modèles concurrents.

Panasonic SC-HTB01: L’aspect extérieur

Cette barre de son aux dimensions suivantes: 13.20 x 43.10 x 5.20 cm, est construite solidement et et peut facilement se mettre sous un grand écran, mais cela dépend de la taille et de la forme de sa base. La barre est peu profonde pour qu’elle ne soit pas gênante à placer directement devant votre écran si l’espace de bureau est restreint, mais elle n’est pas assez profond pour couvrir complètement le pied de mon modèle ultra-large de 34 pouces. Paradoxalement, Panasonic aurait dû faire en sorte que le haut-parleur soit un peu plus grand pour qu’il puisse être placé sous n’importe quel écran.

L’avant de la barre de son contient deux haut-parleurs à large bande et deux tweeters, recouverts d’une grille noire. Une découpe trapézoïdale près de la partie supérieure de la toile révèle quatre voyants lumineux. Un caisson de basses supplémentaire, à l’abri des regards, se trouve sur la partie inférieure.

La face de droite comporte un bouton d’alimentation, un bouton de volume et un bouton d’entrée combinée et d’appairage Bluetooth.

Vous pouvez également contrôler le haut-parleur avec la télécommande incluse. Cette dernière, noire et plate est recouverte de boutons rectangulaires. La télécommande possède le même bouton d’alimentation et la même bascule de volume, des boutons séparés pour l’entrée et l’appairage Bluetooth, un ensemble de boutons de réglage du caisson de basse, un bouton de mise en sourdine et plusieurs autres boutons dédiés pour changer les modes sonores du haut-parleur.

Panasonic SC-HTB01: Quid de la connectivité

L’arrière du haut-parleur contient une entrée et une sortie HDMI, ainsi qu’une entrée audio optique, un port USB pour le service et un port pour l’adaptateur électrique inclus. Le HDMI est le moyen recommandé pour connecter votre ordinateur ou votre console de jeu à la barre, mais l’optique est disponible comme alternative, et vous pouvez également utiliser le Bluetooth. Aucune connexion audio analogique comme 3,5 mm ou RCA n’est disponible.

Comme mentionné, la façon idéale d’utiliser cette barre de son, est l’utilisation du HDMI. Bon point, la barre de son s’éteint automatiquement après 20 minutes sans signal audio, toutefois, à chaque fois qu’on l’allume ou l’éteint, le flux HDMI est interrompu pendant quelques secondes. Cela signifie que si vous passez du temps devant votre ordinateur sans qu’aucun son ne le traverse, le haut-parleur s’éteindra périodiquement, éteignant votre écran pendant quelques secondes avant de reprendre le signal (qui fonctionne lorsque le haut-parleur est éteint).

Pour remédier à ce problème, appuyez simultanément sur la touche « volume moins » du haut-parleur et sur la touche « subwoofer plus » de la télécommande et maintenez-les enfoncées pendant au moins quatre secondes. Le voyant lumineux Clr Dialog s’allumera, indiquant le mode. Relâchez le bouton de volume moins et appuyez sur le bouton de subwoofer plus une fois de plus et le voyant passera à GN-Game/AV Or-TV, ce qui signifie que la fonction d’arrêt automatique a été désactivée.

Panasonic SC-HTB01: Test des performances audio

La petite taille de la cette barre Panasonic cache un son étonnamment puissant. Elle peut facilement remplir une pièce, ou du moins envelopper toute personne assise devant elle, d’un champ sonore complet et robuste avec une simulation de son surround solide, avec prise en charge des formats Dolby Atmos, DTS:X et DTS Virtual:X. Vous n’aurez pas l’impression qu’il y a des satellites derrière vous, mais vous obtiendrez une bonne résonance dans la pièce et des bouffées occasionnelles de son directionnel rebondissant sur les murs voisins, donnant l’impression que le haut-parleur est beaucoup plus grand qu’il ne l’est.

Test en jeu

La HTB01EG a été conçu en collaboration avec Square-Enix, avec Final Fantasy XIV en tête. En fait, le haut-parleur dispose de trois modes de jeu, le premier pour les RPG comme Final Fantasy XIV, le deuxième pour FPS, et le troisième pour améliorer les dialogues. Ces modes s’ajoutent aux modes Cinéma, Musique et Standard.

Final Fantasy XIV sonne en effet très bien sur cette dernière de Panasonic. La bande-son orchestrale est pleine et puissante, et le clash sans fin et l’étincelle des différents mouvements au combat en ressortent clairement. Les dialogues dans les scènes de combat sont clairs et le haut-parleur remplit bien mon espace de jeu avec du son, ce qui donne une bande-son passionnante pour les quêtes.

Fortnite sonne également très bien sur la barre. Bien que le large champ sonore du haut-parleur ne se traduise pas par un avantage tactique comme peuvent le faire de bonnes simulations surround à partir d’un casque de jeu, il sonne tout de même très plein, avec une bonne réponse dans les basses fréquences pour que les tirs éloignés aient beaucoup de présence.

Test sur des morceaux choisis

Pour la musique, sur notre piste d’essai de basse, « Local God » de Everclear, la barre de son produit un son plein avec suffisamment de bruit pour que les coups de grosse caisse entraînent une vibration palpable sur mon bureau. Le petit haut-parleur de graves n’a ni la taille ni l’espace nécessaires pour vraiment secouer les murs, mais il fait une tentative admirable. Le haut-parleur ne se déforme pas au volume maximum, mais il pourrait secouer tout objet détaché à proximité.

« Tick Tick Boom » de The Hives sonne bien sur la barre, avec la guitare qui s’ouvrent pour obtenir beaucoup de résonance et un fort sentiment de saturation voulue. Lorsque la chanson démarre correctement, le chant est au centre de la scène et sonne bien, tandis que les cordes de la guitare et la batterie sont clairement visibles. Ce n’est pas le son le plus précis, mais il est bien équilibré avec des graves et des aigus-moyens puissants.

« Bleed American » de Jimmy Eat World sonne également bien sur la barre. La percussion d’ouverture a un champ sonore étonnamment large, avec des coups qui semblent venir de bien au-delà de la largeur du haut-parleur. La ligne de basse a une présence solide, bien que les tambours ne reçoivent pas assez de réponse dans les hautes fréquences pour que leur attaque soit particulièrement nette contre le bruit sourd. Le chant est cependant très clair.

Conclusion

Cette petite dernière de Panasonic ajoute une large puissance à votre expérience de jeu sur PC et peut offrir une meilleure expérience par rapport aux haut-parleurs de votre téléviseur. Sans apporter d’avantage tactique en jeu, la barre réussi son permis d’englober le joueur et rempli une pièce de taille moyenne. Les gains apportés sur l’expérience de jeu par la collaboration avec Square Enix sont intéressants et bienvenues dans l’industrie audio.

La HTB01EG n’est cependant pas aussi puissante qu’une véritable barre de son, et il faut le garder à l’esprit puisqu’elle coûte 299,99€. Pour 219 €, vous pouvez vous procurer la Razer Leviathan, une autre mini barre de son avec une finition à peine inférieure, mais cette fois avec un caisson de basses pour plus de puissance dans les basses fréquences. En fin de compte, cette barre de son axée gaming est un produit intéressant mais avec un positionnement tarifaire un peu élevé.