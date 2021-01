Cyberpunk 2077: le correctif pour la quête buguée de Takemura est arrivé!

Finalement! Le bug de rupture du jeu dans Cyberpunk 2077 c’est l’histoire. CD Projekt Red a publié un correctif.

Un bug ennuyeux dans Cyberpunk 2077 appartient au passé

Après ça Patch 1.1 pour le RPG d’action de CD Projekt Red « Cyberpunk 2077 » a été publié, les rapports des joueurs ont accumulé que la quête principale « Down the Street » ne pouvait pas être terminée. Dans cette mission, le PNJ Takemura vous appelle. Mais à cause du bug, il n’a rien dit au téléphone.

Il n’était pas non plus possible de mettre fin à l’appel. Cela signifiait que les interactions avec d’autres PNJ n’étaient plus possibles. Donc, aucune quête ne pouvait être effectuée du tout. Il y avait cependant quelques solutions de contournementmais cela n’a pas fonctionné pour tous les joueurs.

© Projet CD

Maintenant, CD Projekt Red a publié un correctif. Le patch 1.11, d’une taille d’environ 1 Go, corrige le bogue Takemura. L’appel devrait maintenant être effectué normalement et vous pouvez alors terminer cette quête.

De plus, le caractère aléatoire des éléments apparaissant a été modifiéqui devrait maintenant fonctionner à nouveau comme avant le patch 1.1.

Donc, si vous avez eu des problèmes avec le bug Takemura, vous pouvez maintenant continuer la quête dans « Cyberpunk 2077 » comme d’habitude.