La théorie du complot russe sur la «  montagne morte  » pourrait avoir été résolue par une avalanche

En janvier 1959, un groupe de neuf jeunes randonneurs – sept hommes et deux femmes – a traversé péniblement les montagnes enneigées de l’Oural en Russie vers un sommet connu localement sous le nom de « Dead Mountain ». Les randonneurs ont dressé leurs tentes au pied d’une petite pente, alors qu’une tempête de neige s’intensifiait refroidissait l’air nocturne à moins 19 degrés Fahrenheit (moins 25 degrés Celsius). Ils ne sont jamais arrivés à leur prochain waypoint.

Il a fallu près d’un mois aux enquêteurs pour trouver les neuf corps dispersés au milieu de la neige, des arbres et des ravins de Dead Mountain. Certains des randonneurs sont morts à moitié vêtus, vêtus uniquement de leurs chaussettes et de leurs sous-vêtements longs. Certains avaient des os cassés et des crânes fissurés; certains manquaient les yeux; et une jeune femme avait perdu sa langue, probablement à cause de la faune affamée. Leur tente, à moitié enterrée dans la neige et apparemment ouverte de l’intérieur, contenait encore certains des vêtements soigneusement pliés et des provisions à moitié mangés des randonneurs.

Les neuf randonneurs étaient morts de hypothermie après avoir été jeté dans le froid « sous l’influence d’une force naturelle irrésistible », une enquête russe s’est conclue à l’époque. Mais les spécificités de la force « irrésistible » derrière le désormais tristement célèbre « incident du col Dyatlov » (du nom de l’un des randonneurs, Igor Dyatlov) sont restées longtemps un mystère et ont donné lieu à l’une des théories du complot les plus durables du russe moderne. l’histoire.

Tout de extraterrestres à des bonhommes de neige abominables ont été impliqués dans le mystère depuis qu’il a acquis une importance culturelle dans les années 1990, à la suite du récit de l’enquête d’un fonctionnaire à la retraite (Alec Luhn de l’Atlantique a résumé certains des les théories les plus étranges .) Mais maintenant, une étude publiée jeudi (28 janvier) dans la revue Nature Communications Terre et environnement fournit la première preuve scientifique derrière une hypothèse beaucoup plus banale: une petite avalanche, déclenchée dans des conditions inhabituelles, a frappé les randonneurs pendant leur sommeil, puis les a forcés à fuir leur tente dans la nuit froide et sombre.

« Nous ne prétendons pas avoir résolu le mystère du col Dyatlov, car personne n’a survécu pour raconter l’histoire », a déclaré l’auteur principal de l’étude Johan Gaume, responsable du laboratoire de simulation de neige et d’avalanche à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, à 45Secondes.fr . « Mais nous montrons la plausibilité de l’hypothèse d’avalanche [for the first time]. »

Configuration de la tente du groupe Dyatlov installée sur une surface plane après avoir fait une coupe dans la pente sous un petit épaulement. (Crédit d’image: Gaume / Puzrin)

Mystère dans la neige

le avalanche l’hypothèse n’est pas nouvelle; deux enquêtes fédérales russes (achevées en 2019 et 2020) ont également conclu que les randonneurs avaient très probablement été chassés de leurs tentes par une avalanche de plaque – c’est-à-dire une avalanche qui se produit lorsqu’une plaque de neige près de la surface se détache d’une couche plus profonde de neige, et il glisse vers le bas en blocs. Cependant, cette hypothèse n’a pas été largement acceptée par le public, a noté la nouvelle étude, car aucune des deux enquêtes n’a offert d’explication scientifique pour certains des détails étranges de l’incident.

« La théorie des avalanches de plaques a été critiquée en raison de quatre principaux contre-arguments », a déclaré Gaume.

D’abord et avant tout, il n’y avait aucun signe d’avalanche lorsque les secouristes sont arrivés au camping 26 jours après la disparition des randonneurs. Deuxièmement, la pente sur laquelle les randonneurs ont construit leur camp avait une pente inférieure à 30 degrés, ce qui est généralement considéré comme l’angle minimum pour qu’une avalanche se produise, a déclaré Gaume. Troisièmement, il est prouvé que les randonneurs ont fui leurs tentes au milieu de la nuit, ce qui signifie que l’avalanche a été déclenchée des heures après l’événement à risque le plus élevé, lorsque les randonneurs ont construit leur camp – un processus qui impliquait de couper le visage de la pente pour créer un surface plane sous leur tente et un mur abrupt de neige à côté (une pratique courante à l’époque, ont écrit les auteurs de l’étude). Enfin, certains des randonneurs ont subi des blessures à la tête et à la poitrine que les avalanches ne provoquent généralement pas, a déclaré Gaume.

Dans leur article, Gaume et le co-auteur de l’étude, Alexander Puzrin, chercheur à l’Institut de génie géotechnique de Zurich, en Suisse, ont tenté de répondre à chacune de ces critiques. Ils ont étudié les enregistrements du moment de l’incident de Dyatlov pour recréer les conditions environnementales auxquelles les randonneurs ont probablement été confrontés la nuit de leur mort, puis ont utilisé un modèle numérique d’avalanche pour tester si une avalanche de plaque aurait pu se produire de manière plausible dans ces conditions.

L’analyse de l’équipe a montré que l’hypothèse d’avalanche résiste à tous les contre-arguments.

Le tombeau des neuf randonneurs décédés dans le nord des montagnes de l’Oural. (Crédit d’image: Дмитрий Никишин / Creative Commons)

Une « force brutale de la nature »

Dans leur étude, les chercheurs ont appris que l’angle de la pente près du camping du randonneur était en fait plus raide que les rapports précédents ne l’indiquaient; l’angle de pente mesurait 28 degrés, comparé à l’angle de pente moyen de la zone de 23 degrés. Des chutes de neige ultérieures dans les semaines qui ont suivi l’incident auraient pu lisser cet angle, faisant paraître la pente plus petite tout en couvrant les signes d’avalanche, a écrit l’équipe. Ce détail s’est occupé du contre-argument numéro un.

Quant au second, alors que 30 degrés est considéré comme l’angle de pente standard auquel les avalanches de plaque peuvent se produire, ce n’est pas une règle stricte, ont écrit les chercheurs; en fait, il y a des preuves d’avalanches survenant sur des pentes avec des angles aussi petits que 15 degrés. Un facteur clé est la valeur de friction entre la couche de dalle supérieure (celle qui tombe) et la couche de base (celle qui reste en place). La base du manteau neigeux du camping Dyatlov était composée de givre de profondeur, ou «neige sucrée» – un type de glace granuleuse et cristallisée qui augmente souvent le risque d’avalanches, a écrit l’équipe. Cette couche de base granuleuse aurait pu facilement aider à faciliter une avalanche de plaque, même à une inclinaison de 28 degrés.

Quant au délai entre les randonneurs qui s’engouffrent dans la pente et l’avalanche dégringolant sur leurs tentes? Cela pourrait s’expliquer par des vents forts qui ont progressivement soufflé de plus en plus de neige sur le haut de la pente près du camping de l’équipe. Les conditions sur la montagne étaient extrêmement venteuses et la neige s’est peut-être accumulée au-dessus de la tente pendant 9,5 à 13,5 heures avant que la dalle supérieure ne cède finalement, ont montré les modèles de l’équipe.

Cela conduit au dernier contre-argument: les blessures. Certains randonneurs ont été retrouvés avec des côtes et des crânes fissurés – des blessures plus liées à un accident de voiture qu’à une avalanche. Cependant, la supposée avalanche de plaques au col de Dyatlov était loin d’être typique. Plutôt que de se tenir sur le chemin direct de l’avalanche, les randonneurs se seraient couchés à plat sur le dos pendant qu’ils dormaient, la neige se précipitant sur eux sur le petit rebord qu’ils ont creusé dans la pente.

« Les simulations dynamiques d’avalanche suggèrent que même une dalle relativement petite [of snow] aurait pu entraîner des blessures graves mais non mortelles au thorax et au crâne, comme le rapportent les examens post-mortem », ont écrit les chercheurs.

Les modèles de l’équipe ont montré que, dans des conditions environnementales spécifiques, une avalanche de plaques aurait pu basculer de manière plausible sur le groupe Dyatlov pendant qu’ils dormaient, longtemps après avoir coupé la pente pour construire leur camp. La neige écrasante a presque aplati la tente, fissurant les os et forçant les randonneurs à se frayer un chemin à la hâte hors de leur sarcophage enneigé, entraînant leurs camarades blessés derrière alors qu’ils tentaient de survivre la nuit en plein air. Malheureusement, aucun ne l’a fait.

Bien que cet article n’explique pas toutes les facettes du mystère Dyatlov, il fournit la première preuve scientifique qu’au moins une hypothèse populaire – l’hypothèse des avalanches – est plausible, ont conclu les auteurs. Cette explication est peut-être bien moins excitante que les extraterrestres ou les yétis, mais pour Gaume, la banalité de l’hypothèse d’avalanche renforce quelque chose de plus important: l’aspect humain de la catastrophe.

« Quand [the hikers] ont décidé d’aller dans la forêt, ils ont pris soin de leurs amis blessés – personne n’a été laissé pour compte « , a déclaré Gaume. » Je pense que c’est une grande histoire de courage et d’amitié face à une force brutale de la nature. «

