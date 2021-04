The Witcher: Dans quel ordre lisez-vous le livre d’Andrzej Sapkowski?

Qui après la série Netflix aussi Le sorceleur et les jeux de CD Projekt RED ont eu envie de se consacrer au modèle littéraire, c’est le bon endroit pour vous. Parce que parfois, il n’est pas si facile de comprendre comment la série de livres d’Andrzej Sapkowski est structurée. Nous vous expliquons quel est le meilleur ordre de lecture chronologiquement significatif.

La saga Geralt d’Andrzej Sapkowski: le meilleur ordre de livres

En plus de la langue, les éditions des livres individuels varient dans leur distribution d’un pays à l’autre. Mais dans quel ordre est-il préférable de lire la série de livres sur Witcher Geralt en Allemagne? Ici vous pouvez trouver la réponse:

Le dernier souhait (1993) – volume de nouvelles L’épée de la prophétie (1992) – volume de nouvelles L’héritage des elfes (1994) – Roman de pentalogie Le temps du mépris (1995) – Roman de pentalogie Baptême du feu (1996) – Roman de pentalogie La tour d’hirondelle (1997) – Roman de pentalogie La dame du lac (1999) – Roman de pentalogie Heure de la tempête (2013) – Roman unique prime: Quelque chose se termine, quelque chose commence (2000) – volume de nouvelles

Comment se déroule l’ordre de lecture des livres The Witcher?

Comme vous pouvez le voir, cette séquence correspond largement à celle ordre chronologique, dans lequel les livres individuels ont été publiés dans leurs éditions polonaises originales. Donc, au mieux, vous commencez par le Volumes d’histoires courtes « Le dernier souhait » et « L’épée de la prophétie ».

Les deux volumes mènent le suivant Pentalogie plus ou moins un. La pentalogie forme le noyau de l’histoire principale, pour ainsi dire, et est entourée d’une intrigue-cadre et caractérisée par des sauts dans le temps. Encore et encore, l’histoire change entre les différents protagonistes.

Comme dans les séries et les jeux, vous découvrez les livres sous différents angles. © Projet CD – « The Witcher 3 »

Ensuite, vous êtes bien préparé pour la saga cohérente de Geralt et vous pouvez utiliser le Roman unique « Le temps de la tempête » se termine. «L’heure de la tempête» est également une bonne chose Pont entre les nouvelles ainsi que les cinq livres principaux, mais contient un épilogue qui suggère une éventuelle continuation de la pentalogie et plutôt un approprié l’obtention du diplôme formes.

« Quelque chose se termine, quelque chose commence » peut être utilisé comme un plus petit prime être lu après, parce que seulement deux des huit histoires qui y sont contenues se rapportent au cycle de Geralt, mais révèlent parfois des détails intéressants sur le monde de « The Witcher » ainsi que sur Yennefer et Geralt.