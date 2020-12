Cyberpunk 2077: Hotfix 1.06 publié, élimine d’autres bogues

Juste à temps pour Noël, CD Projekt RED publie un autre correctif pour Cyberpunk 2077. Avec le Patch 1.06 sera encore plus Correction de bugs dans le jeu et a corrigé les erreurs les plus grossières.

Un autre correctif pour Cyberpunk 2077 est publié

Le correctif avec le numéro de version est 1.06 pour PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series X et PC semblait résoudre d’autres problèmes. Pour les prochains mois, c’est pour ça autres correctifs annoncés. La taille de la mise à jour actuelle est d’environ 16 GB. Voici les notes de mise à jour officielles, mais plutôt restreintes:

Quêtes:

Dum Dum ne disparaît plus de la danse de l’entrée de la mort pendant Deuxième conflit.

Spécifique à la console:

Gestion et stabilité du stockage améliorées. Cela entraîne moins de plantages.

Spécifique au PC:

La limite de 8 Mo pour les sauvegardes a été supprimée. Attention: Cela ne résout aucun Problèmes avec les sauvegardesqui ont été corrompus avant la mise à jour.

Le prochain correctif dans un court laps de temps: Il y a quelques jours, le Correctif 1.05 publié qui avec 17 Go de correctifs attendu. Vous pouvez lire les les correction apportées ici:

Cyberpunk 2077 banni du PlayStation Store

En tant que joueur PlayStation, aurai-je toujours les correctifs? Même si le jeu n’est plus officiellement disponible sur le PlayStation Store toutes les versions PlayStation du jeu seront toujours fournies avec les mises à jour.

En raison du travail considérable sur les correctifs, CD Projekt RED pourrait réussir à rendre le titre à nouveau disponible sur le PlayStation Store dans un proche avenir. Après tout, Sony a supprimé le jeu de son propre magasin car il présentait trop de problèmes, de bugs et de problèmes de performances lors de sa sortie.

