L’ex-petite amie d’Elvis Presley a dit qu’il était «  égocentrique  » et «  gracieux  »

Même des décennies après sa mort, des histoires continuent de circuler sur la vie d’Elvis Presley. Joyce Bova, l’ex-petite amie de Presley, a une fois fait quelques détails sur une histoire que même Priscilla Presley ne pouvait pas expliquer dans son autobiographie. Bova a raconté sa liaison secrète avec la chanteuse.

Elvis Presley | Archives GAB / Redferns

Elvis Presley est devenu célèbre en tant que roi du rock ‘n’ roll

Presley est devenu célèbre dans les années 50 avec son premier hit n ° 1, «Heartbreak Hotel». Et il a augmenté la popularité du rock ‘n’ roll avec lui. Cependant, la carrière de divertissement de Presley a été principalement mise en pause en 1958 lorsqu’il a été enrôlé dans l’armée américaine. Mais dans les années 1960, il revient à la fois à la musique et au cinéma.

La carrière de Presley a été assez prolifique. « Une force musicale majeure, Presley a eu 18 singles n ° 1, dont » Don’t Be Cruel « , » Good Luck Charm « et » Suspicious Minds « , ainsi que d’innombrables albums d’or et de platine », selon Biography. «Il a été l’un des premiers interprètes à être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame (1986).»

CONNEXES: Elvis Presley avait-il un frère jumeau? La mort de son frère a hanté le roi

La relation de Joyce Bova avec Elvis Presley

Bova a déclaré qu’elle avait rencontré Presley en 1969 lorsqu’elle était membre du personnel de Capitol Hill. Leur relation n’a duré que quelques années à une époque où Presley était marié. Dans une interview avec Elvis Information Network, Bova a parlé de son temps avec Presley et des raisons pour lesquelles elle pensait qu’elle devait partir.

Elle a dit qu’elle était plus attirée par ses yeux bleus et «le fait qu’il semblait gêné» d’être si beau. Mais malgré leur connexion, Bova a déclaré qu’il y avait aussi beaucoup d’arguments passionnés et de «sautes d’humeur drastiques». Pourtant, Bova a dit qu’elle l’aimait profondément. «Autant que je l’aimais, j’avais aussi besoin d’une vie», dit-elle. «Il consommait tout.

CONNEXES: Priscilla Presley dit qu’elle « ne se sentait pas comme une personne » quand elle était avec Elvis

Joyce Bova a raconté comment Elvis était « égocentrique » et « gracieux »

Selon The Baltimore Sun, Bova a affirmé avoir connu Presley comme personne d’autre. «Il était égocentrique – il n’a jamais évité une personne qui s’approchait de lui, jamais», dit-elle. «Il était aimable comme un grand enfant.

Cependant, le fait que Presley ait apprécié l’attention n’a pas fonctionné pour Bova. «Il me voulait à son service», a-t-elle dit. «Mais il était important pour moi d’être ma propre personne, et cela le déconcertait de ne pas pouvoir me contrôler.

Bova a déclaré que Presley était venu une fois à Washington, DC, en 1970 et s’était présenté de manière inattendue à la Maison Blanche, rencontrant le président Richard Nixon.

«Même l’autobiographie de Priscilla Presley ne peut expliquer la visite brusque de son mari à Washington en décembre 1970», rapporte The Baltimore Sun. «Elvis n’a pas pris un avion de ligne commercial sans ses gardes du corps juste pour se présenter à l’improviste à la Maison Blanche. Le roi était dans la capitale, dit Joyce Bova, pour la ramener dans leur romance secrète.

Cependant, les deux se sont finalement séparés.