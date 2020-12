Non, le pape n’aimait pas un autre modèle sur Instagram

Il y a un peu plus d’un mois, la nouvelle du pape comme assignée a fait sensation Instagram à la photo d’un modèle de sous-vêtements et à partir du profil officiel de Pape Francesco. Le Saint-Siège a lancé une enquête interne à cet égard, dont les conclusions ne seront probablement pas divulguées, mais entre-temps, il semble que le profil du pape Bergoglio ait commencé un autre comme adressé cette fois à un modèle actif sur OnlyFans. La nouvelle a déjà été reprise par certains journaux en ligne, même si pour le moment toutes les caractéristiques d’une fake news.

En effet la principale et seule source d’informations est le protagoniste de l’affaire. Son nom de scène est Margot Foxx et le 19 décembre, elle a raconté l’histoire sur Twitter de son point de vue: la jeune fille aurait simplement remarqué qu’une de ses photos avait reçu un semblable du profil de Franciscus, ou de celui officiel du pape Bergoglio. . Dans le twitter, il a joint un écran contenant la photographie en question ainsi que la légende d’Instagram qui dans la liste des j’aime lit « Franciscus et autres 2 525 personnes ». L’image a ensuite été téléchargée et republié trois jours plus tard d’un autre compte plus suivi: ici il est devenu viral et a été commenté à plusieurs reprises par la jeune femme.

Le fait que l’auteur de l’écran d’origine soit le même que le profil fini sous les projecteurs est important pour deux raisons. La première est que la page Instagram de Margot Foxx est privée et il n’y a aucun moyen de vérifier si un élément similaire du profil officiel du Pape a été laissé sur ses photos ou non – et encore moins plusieurs jours plus tard; la seconde est que le libellé récapitulatif du nombre de likes reçus favorise généralement ses contacts, e il n’isolerait donc pas le profil de Franciscus au milieu de plus de 2 500 personnes mais cela montrerait un autre nom.

Le fait que le profil du modèle soit privé rendrait également impossible pour les gestionnaires de comptes papaux d’aimer sans être des adeptes de la page; pourtant, comme on peut également le voir sur l’écran joint par Foxx elle-même à son tweet, Le profil de Franciscus ne suit personne. Bref, sur l’authenticité de l’écran pour le moment il n’y a aucune garantie, et falsifier ces informations n’est pas difficile. Le fait que l’équipe sociale du Saint-Siège se soit heurtée à une erreur identique il y a seulement quelques semaines peut rendre tout cela crédible, mais à cette occasion, les éléments similaires apposés par le profil de Bergoglio ont été interceptés indépendamment par divers journaux avant de disparaître.