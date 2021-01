Cyberpunk 2077 contre GTA 5: Comment se comparent les deux jeux?

À première vue, il y a des comparaisons entre les deux grands titres GTA 5 et Cyberpunk 2077 seulement un sens limité. Le titre mondial ouvert de Rockstar Games et le jeu de rôle de science-fiction du développeur polonais CD Projekt RED sont trop différents. « Grand Theft Auto 5 » se déroule dans la ville fictive de Los Santos, qui est fortement basée sur Los Angeles, tandis que « Cyberpunk 2077 » se déroule dans la ville futuriste appelée Night City.

Si le jeu de Rockstar est largement basé sur la réalité, qui se montre maintes et maintes fois avec une forte tendance à la satire, au sarcasme et au cynisme, «Cyberpunk 2077» prend un chemin complètement différent et nous présente un monde dans lequel Implants cybernétiques, violence et sexe dans un avenir proche constituent une partie importante de la vie de nombreuses personnes. Mais en termes de mécanique de jeu, une comparaison directe est en fait tout à fait possible dans de grandes parties et très intéressante à cela.

Cyberpunk 2077 contre GTA 5 en comparaison

Dans une vidéo sur la chaîne YouTube PlayGround, de nombreux éléments de gameplay des deux jeux ont été comparés directement les uns aux autres, ce qui conduit à des découvertes intéressantes.

Les deux extraits proviennent de la version PC et ont été enregistrés avec un RTX 2070 dans des réglages ultra. Mais quel jeu est en avance sur le jeu en termes de mécanique de jeu?

Sautez hors de la voiture: Si vous sortez d’une voiture au volant dans «Cyberpunk 2077», V a soudain les deux pieds sur terre. Dans « GTA 5 », Michael est d’abord jeté sur l’asphalte avant de pouvoir se lever.

Dans « GTA 5 », vous pouvez faire exploser les pneus d’un véhicule d’un seul coup, mais un coup dans « Cyberpunk 2077 » n’a aucun effet. Est-il possible que tous les pneus de voiture soient automatiquement à l’épreuve des balles à l’avenir? Destruction du monde du jeu: Dans les deux titres, le monde du jeu ne peut être démoli que dans une mesure très limitée. En partie dans « Cyberpunk 2077 », vous pouvez tirer sur des fenêtres, détruire des objets et même démanteler complètement certains murs et colonnes en gravats et en cendres. Avec « GTA 5 », dans la plupart des cas, seuls des trous de balle sont créés. Mais même ici, certaines vitres (en particulier sur les voitures), le mobilier et d’autres parties de l’environnement (feux de signalisation, boîtes aux lettres, panneaux, etc.) peuvent être détruits.

Si vous êtes sous l’eau avec V, vous remarquez rapidement que CD Projekt RED a investi moins de travail à ce stade. Les textures plates et presque aucun détail rendent l’expérience dans le monde sous-marin assez complète à regarder. Dans « GTA 5 », il y a beaucoup plus d’eau, ce qui signifie que Rockstar se concentre davantage sur le développement du sous-sol et a construit beaucoup de détails, des œufs de Pâques et une flore et une faune étendues. Néanmoins, il y a aussi de nombreux domaines ici qui semblent également complètement vides et tout simplement laids. Explosions de véhicules: Dans l’ensemble, les effets d’explosion de « Cyberpunk 2077 » sur PC sont beaucoup plus explosifs et impressionnants, les pièces individuelles volent alors dans les airs. Dans « GTA 5 », les véhicules peuvent être décomposés en détails beaucoup mieux et de manière plus compréhensible. Les dommages à un véhicule sont représentés de manière plus réaliste, notamment en cas d’accident.

Cyberpunk 2077 contre GTA 5: quel jeu est le meilleur?

Dans ce contexte, il convient de noter que «Cyberpunk 2077» est sorti fin 2020 et «GTA 5» est sorti en 2015 pour PC. Pourtant, le titre mondial ouvert de Rockstar a bien résisté, en particulier en termes de divers mécanismes de jeu. Pour cela, CD Projekt RED a à offrir, en grande partie, des décors graphiques beaucoup plus jolis et des techniques actuelles comme le ray tracing. L’essentiel est que les deux jeux offrent un monde de jeu vaste et détaillé dans lequel vous pouvez vraiment vous immerger et qui est merveilleux à explorer.