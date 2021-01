LG CordZeroThinQ A9 Kompressor +: l’aspirateur à main qui vide seul le réservoir

Changer le bac à poussière après avoir utilisé l’aspirateur n’est pas le plus souhaitable. Par conséquent, la Le nouvel aspirateur à main LG CordZeroThinQ A9 Kompressor + dispose d’un système de nettoyage automatique du réservoir. C’est le premier aspirateur à main sans fil à intégrer ce mécanisme, suite à ce que nous avons vu avec l’aspirateur robot iRobot Roomba i7 +.

Dévoilé au CES 2021, le dernier aspirateur sans fil de LG dispose d’un support de chargement conçu pour vider la poubelle elle-même et recharger l’aspirateur plus tard. Comment ça marche? L’idée est que lorsque l’aspirateur est fixé au support, le contenu du réservoir est automatiquement aspiré et est collecté dans un sac. Une fois le processus de désinfection terminé, le vide continue de se charger pour une utilisation ultérieure.

Se vider, le nec plus ultra des aspirateurs à main

Le LG CordZeroThinQ A9 Kompressor + est un renouvellement de son modèle A9 présenté l’année dernière. Il a un ensemble de six accessoires et buses et dispose d’un écran tactile. LG ajoute trois indicateurs LED pour afficher le processus de chargement, l’activation du mode de nettoyage de la poubelle et l’état du sac à poussière et s’il a besoin d’un remplacement.

Dans le cas où nous voudrions le changer manuellement, le support dispose d’un interrupteur pour changer la poubelle. L’avantage de ce système est qu’au lieu d’avoir à vider le réservoir à chaque fois, nous n’aurons à changer le sac que lorsqu’il est plein. Une tâche plus simple que nous effectuerons de moins en moins de temps.

Parmi les accessoires proposés par le nouvel aspirateur LG, nous avons une vadrouille, une buse « Power Carpet » pour enlever la poussière des tapis et un Accessoire ‘Power Mop’, pour sols durs. LG incorpore des filtres HEPA lavables et amovibles, ainsi que deux batteries interchangeables.

Pour le moment, LG n’a pas annoncé le prix officiel ou la disponibilité de son nouvel aspirateur à main CordZero ThinQ A9 Kompressor +. Les aspirateurs à main améliorent leur puissance d’aspiration et leur autonomie, mais intègrent également de nouvelles fonctionnalités liées à leur utilisation quotidienne. Parce que même dans des tâches aussi élémentaires que la vidange du réservoir, il y a également place à l’amélioration.

