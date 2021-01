Bridgerton: Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page sont-ils en couple?

Bridgerton s’est imposé très fortement sur Netflix avec une histoire d’époque romantique qui l’a placé parmi les séries les plus vues au monde. La relation entre Daphné et Simon s’est démarqué dans l’intrigue pour la chimie montrée sur scène par les acteurs Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page. Cette étincelle était si grande qu’elle a causé des rumeurs sur une possible parade nuptiale et les protagonistes sont venus en répondre. Qu’ont ils dit?

Les deux artistes sont jeunes (il 30 et elle 25), ils sont célibataires et ils ont démontré à l’écran une passion qui a fait réfléchir les fans à une romance. Les scènes intimes qu’ils partagent sont très proches, mais tous deux ont reconnu dans les interviews précédentes qu’ils se sentaient très à l’aise sur le plateau.

Est-ce que Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page sortent ensemble?

Lors d’une note avec Accéder à Hollywood les stars ont été interrogées sur les versions et leurs réponses étaient quelque peu ambiguës. « Je pense que tout ce que vous devez savoir se trouve devant la caméra et toutes les étincelles qui sont sorties du beau scénario qu’elles nous ont donné »dit Page lorsqu’on lui a demandé s’ils sortaient ensemble ou non.







En riant, l’acteur a voulu éviter le sujet et l’actrice d’autant plus qu’il n’a pas essayé de dire un mot. L’interprète de Simon a plaisanté en disant qu’il avait giflé les pieds de son partenaire sous la table pour le laisser parler et sortir de ce moment gênant. Les déclarations n’ont rien fait de plus que de raviver les rumeurs sur une cour.

Qui étaient les partenaires de Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page?

Dans la vraie vie les deux acteurs sont sans aucun engagement. Page était ouvert à l’amour dans une interview, mais le seul couple qui l’a rencontré était l’actrice Antonia Thomas. Pendant ce temps, Dynevor a également une histoire très réservée en termes de vie privée et le seul petit ami qui a été découvert était l’acteur. Sean Teale.