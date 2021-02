GTA 5 pour PS5 avec un nouveau moteur? Les fans espèrent une annonce dans le cadre de l’état des lieux

En juin 2020, Rockstar Games a fourni un État des lieux pour une surprise. Le développeur n’a pas quitté GTA 6 allumé, mais prolongé Version GTA 5 pour le PS5. Jusqu’à présent, cependant, on en sait très peu sur la version révisée du titre mondial ouvert.

dans le Texte du produit de la version PS5 après tout, nous parlons de nouvelles armes, véhicules et activités. Sur le plan technique, on peut s’attendre à un monde de jeu élargi, à un trafic plus dense, à un nouveau système de végétation et à une amélioration des dégâts et des effets météorologiques. La version PS5 de GTA 5 dans le seconde moitié de 2021. Rockstar n’est pas encore devenu plus précis à la date. On sait également qu’un version autonome et gratuite de « GTA Online » travaux en cours dans les trois premiers mois suivant la sortie exclusivement pour PlayStation sera disponible.

GTA 5 pour PS5 avec un nouveau moteur?

Une grande question qui circule actuellement sur Internet est le moteur sur lequel la version révisée sera basée. Selon le GTA Insider Tez2 sera la version de nouvelle génération une nouvelle version du moteur Rage utilisation. Ce serait la version du moteur qui a été utilisée en 2018 dans « Red Dead Redemption 2 ». L’initié prétend avoir découvert cela sur la base de données dans le code source de « GTA 5 ».

Il semble maintenant que les fans recevront bientôt plus d’informations de Rockstar Games. Un membre des forums GTA a annoncé une annonce à venir fin janvier. Dans un post, il a parlé d’une voiture qui un nouveau moteur avoir besoin. Mais dans environ 90 jours le véhicule est censé être prêt.

© Forums GTA

Cela signifierait qu’une annonce n’est pas attendue avant avril 2021. Cependant, un autre membre a publié l’original le 20 février et a écrit: «Vous feriez mieux de commencer à chauffer vos moteurs. Le 25 février arrive. «

© Forums GTA

En fait, cette date serait une opportunité appropriée pour Rockstar de publier de nouvelles informations sur la version nouvelle génération de « GTA 5 ». A enfin lieu ce jeudi une nouvelle édition du State of Play au lieu de. Peut-être que le développeur sera réel un nouveau moteur pour « GTa 5 » annoncer? Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici sur 45secondes.fr et vous signalerons s’il y a de nouvelles informations sur ce sujet.