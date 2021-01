Comment préparer votre smartphone Android pour 2021

Le début de 2021 est une bonne opportunité pour un nettoyage du Nouvel An Android. De cette façon, vous obtenez un téléphone portable rangé et sécurisé afin que vous puissiez faire face à la nouvelle année sans tracas avec les smartphones.

Nettoyer les applications: supprimer les applications inutilisées

La suppression des applications inutilisées améliore la vue d’ensemble.

Tout d’abord, vous pouvez vous débarrasser des applications inutiles. Ils consomment non seulement de la mémoire, mais aussi de l’espace sur l’écran d’accueil et dans le tiroir d’applications. Cela vous donne une meilleure vue d’ensemble et vous pouvez trouver plus rapidement les applications dont vous avez vraiment besoin. De plus, de nombreuses applications aiment s’exécuter en arrière-plan et nuisent ainsi aux performances du téléphone mobile. Enfin, la plupart des applications sont très curieuses et accèdent à vos données – ce n’est pas forcément le cas si vous pouvez vous passer des programmes.

Ouvrez le tiroir de l’application en faisant glisser l’écran d’accueil vers le bas. Si vous trouvez une application dont vous n’avez pas besoin, maintenez l’icône enfoncée et sélectionnez «Désinstaller». une fenêtre s’ouvre. Confirmez votre choix avec « OK ». Selon la version d’Android, vous devrez peut-être également déplacer l’icône vers le haut de l’écran. Ensuite, une commande « Désinstaller » devrait apparaître en haut ou dans un menu.

Ranger le stockage: créez plus d’espace

Vous pouvez non seulement supprimer les applications inutiles, vous pouvez également supprimer les images, vidéos, fichiers temporaires et autres gaspillages d’espace inutiles. Il existe une aide pratique à cet effet, à savoir l’application Fichiers. Il provient d’une source fiable – de Google lui-même.

Files recherche dans votre mémoire des données superflues. Ceux-ci sont divisés en catégories telles que « Fichiers indésirables », « Duplicates », « Anciennes captures d’écran », « WhatsApp Media », « Grands fichiers » et autres. Vous pouvez ensuite sélectionner les fichiers individuellement pour les supprimer ou supprimer tous les fichiers d’une catégorie. Selon la quantité de fichiers à supprimer, la suppression peut prendre un certain temps.

Supprimer les autorisations: améliorer la protection des données

Vous pouvez révoquer les autorisations des applications.

Avec Android 10 et 11, Google a considérablement amélioré la protection des données. De cette manière, les autorisations d’application peuvent être accordées plus spécifiquement et pour une durée limitée. Par exemple, vous pouvez uniquement autoriser les applications à accéder à la caméra, à l’emplacement et au microphone lors de l’utilisation de l’application afin qu’elles ne puissent pas y accéder en arrière-plan. Cependant, vous devez limiter les autorisations manuellement, cela ne se produit pas automatiquement. Et si vous avez mis à jour une ancienne version d’Android, les applications précédemment installées ont toujours des pouvoirs étendus.

Allez dans «Protection des données> Gestion des autorisations» dans les paramètres Android (icône en forme de roue dentée). Dans le gestionnaire des autorisations, vous pouvez maintenant voir à quelles applications et combien d’applications peuvent accéder: liste d’appels, calendrier, appareil photo, etc. Autorisations que vous souhaitez gérer. Avec « Refuser », vous révoquez une autorisation. Parfois, vous obtenez d’autres options telles que « Autoriser l’accès uniquement lorsque vous utilisez l’application ».

Supprimer l’accès tiers: protéger le compte Google

Les fournisseurs tiers peuvent être en mesure d’accéder aux informations de compte Google même si vous n’utilisez pas leurs applications et qu’elles ne sont même pas stockées sur votre appareil. Vous ne devez leur avoir donné cette autorisation qu’une seule fois dans le passé. Heureusement, vous obtenez rapidement un aperçu de qui peut utiliser quelles informations. Et vous pouvez leur retirer immédiatement ce droit.

Jetez simplement un œil à la page « Applications pouvant accéder à mon compte » de Google. Les « applications tierces avec accès au compte » ont un accès plus large, et Google révèle également quoi. Par exemple, Slack accède au service Google Drive – et ça va aussi. Cependant, vous pouvez rencontrer une application qui ne devrait pas avoir l’accès spécifié. Appuyez dessus, puis allez dans « Supprimer les autorisations ».

Vérifier les mots de passe: déjouer les pirates

Vos mots de passe ne devraient pas ressembler à ceci.

En passant, nous vous recommandons de jeter un œil à la page de sécurité principale de Google. Vous pouvez y découvrir si vos mots de passe ont été piratés, dans quelle mesure ils sont sécurisés et à quelle fréquence vous utilisez les mêmes mots de passe pour différents sites Web. Vous pouvez également y lire si vous utilisez des mots de passe forts ou faibles. Il est préférable d’utiliser l’authentification à 2 facteurs avec une application d’authentification dans la mesure du possible.

Supprimer l’accès aux appareils de Google: autoriser uniquement les appareils actuels à accéder au compte Google

En plus des applications et des services, certains appareils que vous ne pouvez plus utiliser peuvent accéder à votre compte Google. Ceci est particulièrement risqué si vous avez vendu le matériel utilisé. Assurez-vous que seuls les appareils actifs que vous connaissez peuvent accéder à votre compte et à vos informations. Vous pouvez consulter cette page Google. En haut à droite, appuyez sur les trois points puis sur «Déconnexion» pour supprimer un appareil.

Supprimer l’accès aux appareils du Play Store: autoriser uniquement les appareils actuels à accéder au Play Store

Ensuite, il y a le Google Play Store. Si vous vous connectez au compte Google avec un appareil Android, cela devient une option dans le Play Store. Vous pouvez choisir les appareils sur lesquels installer les applications. Avec le temps, cela devient souvent une longue liste. Certains appareils ont des noms de code étranges et vous ne savez peut-être même pas à quels appareils vous référer.

Accédez à cette page avec les paramètres du Play Store. Sous «Mes appareils», décochez la case «Visibilité> Afficher dans les menus» des appareils que vous n’utilisez plus. En passant, vous pouvez également modifier les noms de modèles souvent déroutants en appuyant sur « Modifier » à droite, en entrant un nouveau nom sous « Nom » et en confirmant la sélection avec « Mettre à jour ».