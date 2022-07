Marvel : Brett Goldstein apparaîtra-t-il en Hercule dans Thor : Love and Thunder ?

merveille

Quelques jours après la première de Thor: Love and Thunder, des fuites arrivent sur l’éventuelle apparition de Brett Goldstein dans le rôle d’Hercule lors des débuts du personnage dans le MCU.

© Getty/Marvel ComicsMarvel : Brett Goldstein apparaîtra-t-il en Hercule dans Thor : Love and Thunder ?

Thor : Amour et tonnerre est le prochain film de l’univers cinématographique Marvel à sortir en salles à partir de ce jeudi 7 juillet et un nouveau succès au box-office est attendu puisqu’il fait partie des personnages préférés des fans. Nous connaissons déjà son intrigue et à qui affrontera le personnage joué par Chris Hemsworth, mais au cours des dernières heures, il a été divulgué l’apparition possible d’Hercule caractérisé par Brett Goldstein. Ce qui est connu?

Dans ce nouveau film, le dieu du tonnerre aura un parcours différent et tentera de trouver sa paix intérieure. Cependant, leur retraite est interrompue par un assassin de la galaxie connu sous le nom de chapeau, le Boucher des Dieux, qui cherche l’extinction des dieux. Pour lutter contre la menace, Thor demander l’aide du roi Walkyrie, Korg et son ex petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une terrifiante aventure cosmique pour percer le mystère de la vengeance de Gorr et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

+ Brett Goldstein vient-il au MCU en tant qu’Hercule ?

Comme il arrive dans la dernière fois avec plusieurs projets de la MCU, les fuites et les rumeurs n’ont cessé de tomber et cette prochaine production ne fait pas exception. Pendant une semaine, différents médias américains ont rapporté que Brett Goldstein, reconnu pour être un acteur et scénariste de ted lassorejoindra le casting du film de super-héros dans le rôle d’Hercule.

Pendant un certain temps, il a été un fan-casting populaire parmi les fans et au cours des dernières heures, ce qui pourrait être sa participation est venu avec une fuite. Il s’agit de une image du personnage dans ce qui serait la scène post-générique de Thor : Amour et tonnerrece qui aurait du sens d’avoir aussi dans le film avec Zeuspère de Herculeincarné par Russel Crowe.

Pour le moment, c’est encore une forte rumeur dans l’univers cinématographique Marvel et sa place dans Thor : Amour et tonnerre il n’est pas assuré. Le personnage a été introduit pour la première fois en 1964 en tant que serviteur d’Immortus, qui a été reconfiguré en imposteur. Lors de la plupart de ses apparitions, son principal rival est Thormême s’il est également confronté Ponton. Une porte s’ouvre-t-elle aussi pour Bruce Banner ? Le fandom devra attendre jusqu’à ce que cela jeudi 7 juillet.

