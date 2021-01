Cyberpunk 2077: Comment obtenir Johnny Silverhands Porsche 911 II Turbo – Guide (Solution)

Pour de nombreux joueurs de Cyberpunk 2077 est la figure Johnny Silverhand exactement quoi Projet CD RED avait prévu ce personnage, à savoir un casse-cou cool et un tout petit peu un modèle étrange. Et même s’il ne peut être que déconseillé de suivre Johnny, il y en a encore pas mal qui essaient de suivre ses traces.

Ce n’est pas seulement possible à la fin de l’histoire, mais aussi en termes d’optique. Après tout, dans «Cyberpunk 2077», vous pouvez non seulement trouver les vêtements et l’arme artisanale de Silverhandmais aussi sa bien-aimée Porsche 911 II (930) Turbo. Où vous pouvez trouver le speedster argenté et ce que vous devez faire pour cela, nous vous le dirons dans celui-ci Guider.

Cyberpunk 2077: Comment débloquer la mission secondaire « Chippin ‘In » – Guide (solution)

Il convient de mentionner que la Porsche de Johnny Silverhand ne peut être trouvée que dans une mission et c’est en Chippin ‘In. Et seulement si vous prenez la bonne décision à la fin de la mission. Si vous manquez cette mission secondaire ou si vous bloquez votre chemin vers la Porsche avec une mauvaise réponse, la bonne pièce ne peut plus être collectée.

© CD Projekt / 45secondes.fr

Mais depuis le début. Pour déverrouiller « Chippin ‘In », vous devez d’abord effectuer une autre tâche secondaire, à savoir Ténia. Cette mission secondaire bénéficie d’un statut particulier même dans Cyberpunk 2077, car elle ne se compose que de quatre séquences de dialogue avec Johnny, qui reposent sur quatre points très spécifiques Campagne principale se produire:

Si vous voyez les nuages ​​à la fin de Amour automatique feuilles

feuilles Sur le chemin de la chapelle après elle à la fin de transmission Avec Vieux a parlé

Avec a parlé Après votre conversation avec Hellman est différent Au bout du La vie en temps de guerre

Au bout du Après vous à la fin de Rechercher et détruire Avec Hanako Arasaka a parlé

A partir de là, il est théoriquement possible pour vous la finale du match pour réaliser, cependant, toute une série de quêtes secondaires seront désormais débloquées qui concernent le passé de Johnny. Comme déjà mentionné, l’un d’eux s’appelle «Chippin ‘In» et dans cette mission secondaire principale, il est également possible d’obtenir l’ancienne voiture de Johnny Silverhand, une Porsche 911 II (930) Turbo.

Cyberpunk 2077: Comment obtenir Johnny Silverhands Porsche – Guide (solution)

Avez-vous effectué la tâche secondaire « Ténia », allez à Vie après la mort et parler à Johnny là-bas. Après les scènes avec Johnny et Coquin vous pouvez vous retrouver dans une chambre d’hôtel à Côté nord encore. Ensuite, vous devez vous occuper d’autres missions jusqu’à ce que Rogue fasse rapport à V. C’est là que les choses deviennent intéressantes.

© Projet CD

Suit la mission jusqu’à la finale sur le Zone ferroviaireoù il y a une fusillade avec l’un des subordonnés d’Adam Smasher, Grayson. Le combat n’est pas particulièrement difficile, mais vous devez bien réfléchir à la façon dont vous allez traiter Grayson après avoir gagné, car un mauvaise réponse le fait impossible d’obtenir la Porsche de Johnny Silverhand. Dès que vous devez décider quoi faire de Grayson, nous vous recommandons de l’épargner.

Dites à Grayson qu’aujourd’hui est son jour de chance et qu’il vous en donnera un clécela vous donne accès à ladite Porsche. Parlez ensuite à Johnny, qui est assis sur une boîte à proximité, pour recevoir des instructions précises sur le conteneur dans lequel se trouve la voiture. Il ne vous reste plus qu’à suivre le nouveau marquage et vous serez bientôt l’heureux propriétaire d’une Porsche 911 II (930) Turbo.

© Projet CD