Comment rechercher des images similaires aux autres dans Google

Google dispose d’un moteur de recherche d’images qui vous aide à trouver des résultats identiques ou similaires à votre photo. Nous vous expliquons étape par étape comment l’utiliser.

Le moteur de recherche Google possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, certaines que nous utilisons plus souvent et d’autres que nous n’utilisons pas. Dans cet article, nous voulons recommander un très utile, recherche d’images similaires aux autres, ce qui peut vous aider trouver des photos identiques ou similaires à celle que vous avez déjà.

Il ne s’agit pas d’entrer un terme de recherche, il vous suffit de choisissez l’image dans la galerie de votre appareil ou ajoutez son URL pour que Google effectue une recherche inversée. Vous pouvez faire ce processus via votre mobile Android et votre PC. Afin que vous maîtrisiez les deux options, nous vous expliquons pas à pas les deux processus, avec des captures d’écran incluses afin que vous puissiez suivre chaque phase de la procédure.

Comment rechercher des images similaires dans Google sur votre mobile Android

Rechercher des images similaires sur Google est très utile, car cela vous permet de trouver très facilement des photos similaires à la vôtre. Par exemple, si vous voulez trouvez un sweat similaire à celui que vous avez déjà. Tout ce que vous avez à faire est de prendre une photo du vêtement et de la télécharger sur Google, cela vous montrera les résultats qui correspondent à votre recherche.

Si vous souhaitez rechercher des images similaires à partir de votre mobile Android, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Google sur votre mobile. Clique sur le bouton de la caméra qui apparaît dans la barre de recherche. Prends la photo vous souhaitez rechercher directement avec l’appareil photo ou sélectionnez-le dans la galerie de photos. Laissez Google Lens faire son travail. En quelques secondes vous montrera les correspondances visuellesc’est-à-dire les photographies similaires qu’il a trouvées de la photo que vous avez recherchée.

Tu peux appuyez sur chacun de ces résultats pour accéder à leur page Web et voyez d’où vient exactement la photo, si c’est ce que vous voulez savoir. De plus, s’il s’agit d’un vêtement, il vous indique également le prix à côté de l’image. D’ailleurs, vous pouvez sélectionnez la partie de l’image que vous souhaitez recherchers’il s’agit de l’ensemble ou d’un seul des objets qui y figurent.

D’autre part, cette recherche d’images similaires peut aussi être intéressante pour découvrez d’où vient cette belle photo ce qui vous est arrivé ou trouver des plats similaires que vous avez cuisiné. Il a de nombreuses utilisations, il vous suffit d’essayer l’outil pour en tirer le meilleur parti.

Comment rechercher des images similaires dans Google sur votre PC

Une autre option consiste à utiliser votre ordinateur pour rechercher des images similaires sur Google. Dans ce cas, vous pouvez choisissez des images dans la galerie ou entrez l’URL directement. Vous pouvez donc utiliser cette fonction :

Ouvrez le moteur de recherche Google et cliquez sur « Images » dans le coin supérieur droit. Pour gagner du temps, vous pouvez aller directement sur google images. Clique sur le bouton de la caméra qui apparaît dans la barre de recherche. Collez l’URL de l’image ou téléchargez l’image directement depuis l’ordinateur. Après quelques secondes d’attente, Google vous montrera les résultats qu’il a trouvés. Tout d’abord, il vous informe sur la taille de l’image et vous facilite la recherche dans différentes dimensions. Si vous cliquez sur l’aperçu qui apparaît, vous accéderez aux images similaires. Au lieu de cela, si vous faites défiler vers le bas, vous trouverez toutes les pages Web où la photo apparaît que tu aies cherché

Lors de la recherche d’images similaires à partir de l’ordinateur, Google nous donne une série d’outils pour rendre la recherche plus précise. Si vous cliquez sur l’option « Outils » qui apparaît sous la barre de recherche, vous verrez que vous pouvez filtrer les résultats en fonction de leur date de publication. De plus, si vous cliquez sur « Visuellement similaire », vous pouvez accéder à d’autres filtres taille, couleur et même droits d’utilisation.

Chaque fois que vous voulez trouver une image similaire à une autre, n’hésitez pas à utiliser cet outil GoogleEh bien, la vérité est que le processus est très simple. N’oubliez pas que la recherche d’images de la plateforme est très avancée, vous pouvez même trouver des images en taille réelle.

