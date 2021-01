Comment améliorer toutes les compétences dans Stardew Valley

Dans Stardew Valley, vous devrez améliorer vos compétences à un moment donné pendant votre partie pour accéder à d’autres parties du jeu, comme obtenir de nouvelles recettes ou débloquer une nouvelle profession.

Comment améliorer chaque compétence dans Stardew Valley

Au total, il y a cinq compétences dans Stardew Valley; pour tous les mettre à niveau, vous devrez gagner des points d’expérience, et la façon dont vous le ferez dépendra de chaque compétence du jeu.

Cela dit, continuez à lire et nous vous expliquerons comment mettre à niveau toutes les compétences du jeu, ainsi que ce que vous avez à gagner de le faire. Si vous recherchez une compétence spécifique, nous avons une table des matières ci-dessous; utilisez-le pour accéder à la compétence souhaitée.

Comment améliorer les compétences minières dans Stardew Valley

Pour améliorer vos compétences minières en Stardew Valley, vous devrez faire comme son nom l’indique, en minant; plus précisément, vous devrez casser des pierres avec une pioche. Chaque fois que vous cassez un monticule de minerai ou un rocher, vous obtenez une petite quantité d’expérience qui augmentera lentement votre compétence minière; Nous vous recommandons d’aller dans les mines et les veines de minerai minier, car elles vous donneront le plus d’XP.

Parallèlement à cela, chaque niveau que vous gagnez vous donnera une pioche de compétence; le coût de l’énergie diminuera également avec les niveaux que vous gagnerez dans l’exploitation minière. Vous pouvez également gagner une quantité décente d’XP minier en visitant et en faisant tout ce qui précède à l’intérieur de la caverne du crâne. La mise à niveau de l’exploitation minière débloquera également les éléments suivants.

Exploitation minière de niveau un

Exploitation minière de niveau deux

Exploitation minière de niveau trois

Exploitation minière de niveau quatre

Recette de bague en pierre lumineuse.

Recette de transmutation de Fe.

Exploitation minière de niveau cinq

Lorsque vous atteignez le niveau cinq, vous aurez le choix de choisir les professions énumérées ci-dessous.

Profession de géologue.

Profession de mineur.

Exploitation minière de niveau six

Exploitation minière de niveau sept

Exploitation minière de niveau neuf

Exploitation minière de niveau dix

Lorsque vous atteignez le niveau dix, vous aurez le choix de choisir les professions énumérées ci-dessous.

Profession d’excavatrice.

Profession de forgeron.

Profession de gemmologue.

Profession de prospecteur.

Comment améliorer les compétences de pêche dans Stardew Valley

Pour améliorer la pêche en Stardew Valley, vous devrez faire plusieurs choses; tous impliquent une forme de pêche. Pour commencer, vous devrez terminer le mini-jeu de pêche et attraper du poisson à l’aide d’un casier à crabe avec succès. Les types de poissons que vous attrapez seront également pris en compte dans le mélange, les plus rares donnant un peu plus d’XP.

Parallèlement à cela, attraper du poisson avec une canne à pêche et un casier à crabe vous permettra d’améliorer vos compétences de pêche. Chaque fois que vous améliorez la compétence, vous augmenterez également votre compétence avec une canne à pêche; De plus, le coût énergétique de l’utilisation d’une canne à pêche diminuera et les poissons rares deviendront plus faciles à attraper.

Vous devrez également augmenter le niveau de pêche pour débloquer les éléments suivants.

Pêche de niveau un

Pêche de niveau deux

Recette d’appât: Wily’s Fish Shop commencera également à le vendre.

Tige en fibre de verre: En atteignant le niveau deux, la canne sera déverrouillée et vendue à Willy’s Fish Shop.

Pêche de niveau trois

Recette de Crabpot: vous pouvez également l’acheter dans la boutique de Willy lorsque vous atteignez le niveau trois.

Recette du plat de la mer

Pêche de niveau quatre

Recette de machine de recyclage

1+ distance de lancer

Pêche de niveau cinq

Vous avez le choix entre ces deux professions lorsque vous atteignez le niveau cinq.

Profession de pêcheur

Profession de trappeur

Pêche au niveau six

Recette Spinner: Wily’s Fish Shop commencera également à le vendre à ce niveau.

Recette Trap Bobber: vous pouvez également l’acheter dans la boutique de Willy lorsque vous atteignez le niveau six.

Pêche de niveau sept

Recette de chasseur de trésor: La poissonnerie de Willy commencera à transporter cet objet lorsque vous atteindrez le niveau sept.

Recette de liège Bobber: La poissonnerie de Willy commencera également à transporter cet objet lorsque vous atteindrez le niveau sept.

Pêche de niveau huit

Recette de Spinner habillé: La poissonnerie de Willy commencera à transporter cet objet lorsque vous atteindrez le niveau huit.

Recette de crochet barbelé: Avec le spinner habillé, des hameçons barbelés se débloqueront dans la poissonnerie.

Recette de la corbeille à vers

1+ distance de lancer

Pêche au niveau neuf

Aimant: La poissonnerie de Willy commencera à transporter cet objet lorsque vous atteindrez le niveau huit.

Recette de pouding à l’écume de mer

Pêche au niveau dix

Vous avez le choix entre ces quatre professions lorsque vous atteignez le niveau dix.

Profession de Luremaster

Profession Marner

Profession de pêcheur à la ligne

Profession de pirate

Comment améliorer la compétence de recherche de nourriture dans Stardew Valley

Pour améliorer vos compétences de recherche de nourriture Stardew Valley, vous devrez effectuer l’une des deux actions suivantes; récoltez des articles sur votre ferme ou dans la vallée et abattez des arbres. Récolter des objets sur votre ferme rapportera de l’XP en fonction de la valeur de l’objet que vous trouvez.

Abattre des arbres est la même quantité quoi qu’il arrive; couper de petites bûches sur la ferme ne vous donne pas d’XP, alors ne vous inquiétez pas de vous en remettre à XP. Parallèlement à cela, saisir des objets à l’intérieur de la mine, comme cueillir des champignons, ajoutera également à votre barre XP. De plus, plus vous gagnez de niveaux en recherche de nourriture, réduira à la fois le coût énergétique de l’utilisation des haches et augmentera votre maîtrise des haches.

Vous devrez également augmenter le niveau de recherche de nourriture pour débloquer les éléments suivants.

Recherche de nourriture de niveau un

Recette de collation sur le terrain

Recette SP de Wild Seeds

Les arbres commenceront à tomber des graines

Recherche de nourriture de niveau deux

Recherche de nourriture de niveau trois

Fourrage de niveau quatre

+1 récolte de baies sauvages

Recette de four à charbon

Recette de Wild Seeds Su

Recherche de nourriture de niveau cinq

Vous avez le choix entre ces deux professions lorsque vous atteignez le niveau cinq.

Profession de rassembleur

Profession de forestier

Recherche de nourriture de niveau six

Recette de Warp Totem Beach

Recette de route d’éclairage

Recette Fa de graines sauvages

Recherche de nourriture de niveau sept

Recette d’engrais pour arbres

Recette de Warp Totem Mountains

Recette Wild Seeds WI

Recherche de nourriture de niveau huit

+1 récolte de baies sauvages

Recette de Warp Totem Farm

Niveau neuf de recherche de nourriture

Recherche de nourriture de niveau dix

Vous avez le choix entre ces quatre professions lorsque vous atteignez le niveau dix.

Traqueur

Botaniste

Tapper

Bûcheron

Comment améliorer la compétence de combat dans Stardew Valley

Pour améliorer la compétence de combat Stardew Valley, vous devrez combattre des monstres; vous pouvez trouver des monstres dans les endroits suivants énumérés ci-dessous.

Caverne du crâne

La mine

Ferme sauvage

Les égouts

En bref, combattez les monstres et tuez-les; au fil du temps, vous gagnerez de l’XP et commencerez à améliorer vos compétences de combat. Nous vous recommandons d’obtenir une meilleure arme en la mettant à niveau pour accélérer ce processus. Parallèlement à cela, plus vous obtenez de niveaux, vous commencerez à débloquer les éléments suivants.

Combat de niveau un

Combat de niveau deux

Combat de niveau trois

Combat de niveau quatre

Combat de niveau cinq

Vous avez le choix entre ces deux professions lorsque vous atteignez le niveau cinq.

Profession scoute

Profession de combattant

Combat de niveau six

Recette d’huile d’ail

Recette de presse à oeufs slime

Combat de niveau sept

Combat de niveau huit

Recette de munitions explosives

Recette de l’incubateur de slimee

Combat de niveau neuf

Combat de niveau dix

Vous avez le choix entre ces quatre professions lorsque vous atteignez le niveau dix.

Profession desperado

Profession de défenseur

Profession Brute

Profession acrobate

Comment améliorer les compétences agricoles dans Stardew Valley

En bref, pour améliorer les compétences agricoles Stardew Valley, vous devez effectuer les actions suivantes répertoriées ci-dessous.

Récolter les cultures (à la fois les légumes et les fruits)

Animaux de compagnie

Tondre et traire les animaux

Faire les actions énumérées ci-dessus, au fil du temps, ajoutera de l’expérience au niveau de vos compétences agricoles; ces actions augmenteront également votre maîtrise de vos outils de houe et de bidon d’eau. Parallèlement à cela, plus vous obtiendrez de niveaux dans l’agriculture débloquera les éléments répertoriés ci-dessous.

Agriculture de niveau un

Recette d’engrais de base

Recette d’épouvantail

Agriculture de niveau deux

Recette d’arrosage

Recette de machine à mayonnaise

Recette de clôture en pierre

Agriculture de niveau trois

Recette du déjeuner du fermier

Recette Speed ​​Go

Recette de la maison des abeilles

Agriculture de niveau quatre

Recette de clôture en fer

Recette de base du sol de rétention

Recette de pot de conserve

Agriculture de niveau cinq

Atteindre le niveau cinq en agriculture vous donnera le choix de choisir l’une des deux professions énumérées ci-dessous.

Profession de barre

Profession d’éleveur

Agriculture de niveau six

Recette d’arrosage de qualité

Recette de clôture en bois dur

Recette de presse à fromage

Agriculture de niveau sept

Agriculture de niveau huit

Recette Speed ​​Go de luxe

Recette Keg

Recette de fabricant d’huile

Niveau 9 Agriculture

Engrais de qualité

Arroseur Iridium

Fabricant de semences

Agriculture de niveau dix

Atteindre le niveau cinq en agriculture vous donnera le choix de choisir l’une des deux professions énumérées ci-dessous.

Agriculteur

Artisan

Berger

Maître de coop

