Pourquoi la tendance Thrift Flip de TikTok favorise la fatphobie – et n’est pas aussi éthique qu’elle en a l’air

Pour les personnes de grande taille, la tendance #thriftflip sur TikTok rend les achats d’occasion de plus en plus inaccessibles.

L’achat de vêtements d’occasion dans des friperies présente de nombreux avantages pour l’environnement et pour les consommateurs à petit budget.

L’industrie de la mode contribue à 10% des émissions mondiales de carbone et le shopping avec les énormes quantités de vêtements déjà existants au lieu d’en acheter de nouveaux est l’un des moyens les plus simples, les plus abordables et les plus efficaces de compenser cela.

Certains membres de la génération Z soucieux de l’environnement utilisent TikTok pour promouvoir des choix de mode plus durables en montrant leurs découvertes de bonne volonté.

Le retournement d’épargne encourage les gens à trouver des vêtements d’occasion «surdimensionnés» et à les transformer en quelque chose d’ordinaire court et souvent serré.

Les créateurs des vidéos, qui ont recueilli plus de 750 millions de vues, sont généralement des jeunes femmes minces qui, vous pouvez l’imaginer, ont rarement du mal à trouver des vêtements à leur taille.

Mais qu’en est-il des personnes pour qui ces vêtements n’est pas énorme?

Les grandes tailles ne sont pas faites pour les personnes plus petites et petites pour obtenir un look baggy. Il y a beaucoup de vraies personnes qui comptent sur ces tailles pour s’habiller.

Il y a une nuance de fatphobie dans ces vidéos. Les vêtements de grande taille sont décrits comme quelque chose qui a besoin d’une transformation alors qu’en réalité, ils sont simplement portés par la mauvaise personne.

Mais le retournement d’épargne perpétue également un problème d’accessibilité pour les commodes de taille plus qui ont souvent du mal à trouver leur taille en magasin.

YourTango s’est entretenu en exclusivité avec Deja Lynch, une influenceuse de la mode comptant plus de 70 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, sur le problème que contribue à la tendance des «friperies»:

«L’économie est« accessible »en ce qui concerne le coût, mais pas tant en taille. La plupart des magasins de vêtements sont moins accessibles aux gros. Les magasins standard ont un problème de ne pas stocker suffisamment de vêtements grands et grands, ou de ne pas les avoir du tout disponibles », explique Lynch.

Ils savent également que l’inclusion de la taille est un problème omniprésent dans la mode.

Ces problèmes n’ont pas été inventés par l’industrie de la mode durable ou d’occasion, mais plutôt empruntés à la mode grand public qui a promu des normes corporelles irréalistes pendant des décennies.

Mais ce manque d’inclusivité semble particulièrement offensant venant d’une tendance qui prétend prendre un terrain moral élevé. Pour que la mode soit éthique, elle doit être éthique pour tous.

«Les gens comprennent que l’achat conscient ne signifie pas sur-acheter ou être aussi écologique que possible. C’est vrai, mais il doit aussi y avoir un certain niveau de conscience sociale. Le dimensionnement est l’un des nombreux facteurs à prendre en compte si vous économisez vraiment consciemment », déclare Lynch.

Deja est un promoteur régulier de l’épargne et des achats durables grâce à leur contenu stylistique et à leurs courses.

Cependant, ils sont moins favorables à la tendance des friperies, en particulier lorsqu’elle empêche les personnes de taille plus d’accéder aux articles.

«Il est injuste et insensible pour les palmes d’épargne de rechercher activement des vêtements de grande taille pour les détruire et fabriquer quelque chose qu’ils auraient probablement pu acheter directement dans le même magasin.»

Lynch souligne également que l’épargne, tout en devenant de plus en plus à la mode, n’est pas seulement bénéfique pour ceux qui cherchent à créer des tenues élégantes à petit budget. «Ce n’est pas Brandy Melville. Il n’y a pas un type spécifique de personne qui vient ici. Il y a toutes sortes de personnes qui économisent, pour tous les types de raisons et avec tous les types de corps différents », dit Lynch.

Cela rend d’autant plus important pour ceux qui sont nouveaux dans l’épargne d’être conscients des autres lorsqu’ils font leurs achats. Puisqu’il n’y a pas de fabricants derrière les magasins d’aubaines, il appartient aux épargnants individuels de faire de ces magasins un lieu de magasinage plus complet.

«Il existe d’autres options pour les nageoires. Tissu, linge de maison, draperie sont également vendus à l’épargne. La plupart d’entre nous ont oublié des vêtements dans nos propres placards qui méritent une nouvelle vie », dit Lynch.

Au fur et à mesure que ces courtes vidéos à bascule deviennent de plus en plus populaires sur TikTok, elles se détachent également de leur objectif initial.

Si l’épargne a été inventée pour encourager les choix de vêtements éthiques, cette éthique doit être soigneusement considérée à chaque achat.

«Parce que beaucoup de ces didacticiels sont remplis de hashtags promouvant la durabilité, je me demande à quel point ils se soucient de la durabilité du point de vue de la graisse», dit Lynch.

S’éloigner du soutien de la mode rapide, c’est plus que créer des TikToks à la mode. Cela nécessite un examen approfondi de la manière dont la consommation de mode nuit au bien commun à la fois socialement et environnemental.

Prendre la fatphobie et le manque de diversité corporelle qui existent de manière rapide dans une mode éthique est à la fois hypocrite et contre-productif.

Comme le dit Lynch, «Prendre de très bons vêtements grande taille et créer des chutes sous la gaze de l’upcycling est l’option la moins durable. C’est presque comme s’ils arrêtaient de manger de la viande mais continuaient d’acheter de la fourrure.

