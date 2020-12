Critique du film ‘Wander Darkly’: Je ne m’erre pas toujours, mais quand je le fais, j’erre dans l’obscurité

Errer sombre est une autre sorte de film hors du corps. L’appareil du film peut laisser le public deviner jusqu’à ce que tout se mette en place. Alors que le drame entoure les circonstances spécifiques de ces personnages interprétés par Sienna Miller et Diego Luna, ils traversent des choses universelles.

Rejoignez Sienna Miller et ‘Wander Darkly’

Adrienne (Sienna Miller) et Matteo (Diego Luna) se disputent dans la voiture lorsqu’ils ont un accident de voiture. À l’hôpital, Adrienne pense qu’elle est décédée mais Matteo lui assure qu’elle a juste des problèmes de mémoire. Le film saute dans le temps à travers les souvenirs d’Adrienne, ou l’avenir de sa famille sans elle.

Sienna Miller et Diego Luna | Lionsgate

CONNEXES: Critique du film ‘Tenet’: ‘Inception’ de Christopher Nolan pour le voyage dans le temps

La scénariste / réalisatrice Tara Miele place le public dans le sens d’Adrienne de remettre en question la réalité. Pour une raison quelconque, elle vit des événements non linéaires, le public le ressent aussi. Si elle est Soleil éternel ses souvenirs ou espionnage des suites de sa mort, Errer sombre crée un voyage surréaliste crédible.

Scènes du mariage de tout le monde

Nous voyons peut-être des scènes du mariage d’Adrienne et de Matteo, mais il y a des éléments communs qui s’appliquent à chaque relation. Adrienne oublie certains détails et Matteo les remplit. Cela explore à la fois leurs perspectives individuelles sur la relation et crée une image plus complète que l’un ou l’autre des individus ne le pourrait.

CONNEXES: Critique du film « The Midnight Sky »: George Clooney n’a pas tout à fait la gravité « Gravity »

Par exemple, Adrienne pense que Matteo l’a laissée en crise au début de leur relation. Matteo lui rappelle qu’il est allé chercher de l’aide et qu’il est revenu. Elle craint qu’il ne soit pas jaloux quand elle a flirté avec un autre homme. Il pensait qu’elle les pressait d’avoir des enfants.

Maintenant, ce sont des questions délicates. Adrienne était fidèle mais une partie d’elle a besoin d’un peu de possessivité de la part de Matteo. Ils avaient une fille, Ellie, mais la décision de l’avoir était-elle inégale?

Sienna Miller | Lionsgate

CONNEXES: Critique du film ‘Mank’: Le ‘Citizen Kane’ des biopics de ‘Citizen Kane’

En se promenant dans leurs souvenirs, ils commentent tous les deux ce qu’ils ont dit dans le passé et ce que leurs amis leur ont dit à côté. Cela témoigne de l’équilibre délicat d’une communication honnête. Ce que vous dites n’est peut-être pas toute l’histoire. Ce que vous dites peut ne pas être ce que vous croyez et ce que vous croyez peut ne pas être la vérité.

« Wander Darkly » dans un endroit exotique

Beaucoup de ces souvenirs se situent dans des lieux somptueux. Matteo et Adrienne ont de profondes discussions sur une plage mexicaine. Ils ont d’autres arguments importants lors d’un festival Day of the Dead. Ce sont des arrière-plans assez dramatiques pour des moments importants et donnent au film une sensation grandiose sans effets visuels.

LR: Diego Luna, Sienna Miller et Aimee Carrero | Lionsgate

CONNEXES: Critique du film « Godmothered »: Bibbidi-Bobbidi-Bell

Les transitions entre les scènes sont à la fois subtiles et choquantes. Ils vont à des moments radicalement différents, et l’itinéraire direct confronte le spectateur sans la sécurité de l’accumulation. Miller et Luna donnent des performances intenses et sincères, alors préparez-vous à faire ce voyage avec eux.