Les fans de Taylor Swift pensent qu’elle traîne Tom Hiddleston avec ses paroles Long Story Short

Taylor Swift chante sur le fait de sortir avec le « mauvais gars » et de trouver celui dans ses paroles Long Story Short.

Le nouvel album de Taylor Swift est là et les fans pensent que ses paroles de «Long Story Short» font référence à Tom Hiddleston et Joe Alwyn.

Hier (10 décembre), Taylor Swift a plongé les fans dans l’effondrement après avoir tweeté: « Je suis ravi de vous dire que mon 9ème album studio, et l’album sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Il s’appelle toujours. » Elle a ensuite poursuivi: « Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons. » Toujours contient 17 nouvelles chansons et est maintenant disponible sur toutes les principales plates-formes musicales.

Juste comme Folklore, Toujours est un mélange de « contes imaginaires / non imaginaires » que Taylor a co-écrit avec Aaron Dessner, Jack Antonoff, William Bowery et Justin Vernon et les fans sont convaincus que « Long Story Short » parle explicitement de sa vie amoureuse et de son histoire avec Kanye West .



Taylor Swift Long Story Short lyrics: S’agit-il de Tom Hiddleston et Joe Alwyn? Photo: Jamie McCarthy / pour MTV, Larry Busacca /

Dans « Long Story Short », Taylor chante: « Et je suis tombé du piédestal / Droit dans le terrier du lapin / Longue histoire courte, c’était un mauvais moment. » Les fans pensent qu’elle fait référence au contrecoup qu’elle a reçu en 2016 à la suite de ses retombées avec Kanye West. Elle ajoute: « Accrochée aux lèvres les plus proches / En bref, c’était le mauvais gars » et les fans pensent que le mauvais gars est Tom Hiddleston.

Étant donné que Taylor Swift a rompu avec Calvin Harris et est brièvement sorti avec Tom Hiddleston à cette époque, il vérifie.

Dans le post-refrain, Taylor ajoute: « Maintenant, je suis tout à propos de vous / je suis tout à propos de vous », apparemment en référence à son petit ami actuel Joe Alwyn. Au verset 3, Taylor continue: « Passez-moi / Je veux vous dire de ne pas vous perdre dans ces petites choses / Vos ennemis / Se vaincront avant que vous n’ayez la chance de vous balancer ». Ses « nemeses » ici pourraient être Kanye ou même Scooter Braun.

Un fan a tweeté: « nous savons de qui vous parlez de Taylor » aux côtés de photos de Joe et Tom. Une autre personne a ajouté: « La longue histoire est à propos de Tom et de la querelle de Kanye et Kim 2016, n’est-ce pas ???? Nous sommes tous d’accord sur ce point? »

La longue histoire courte parle de Tom et de la querelle de Kanye et Kim 2016, n’est-ce pas ???? Nous sommes tous d’accord sur ce droit ????? #evermorealbum – Lauren ☾ (@spainwithlauren) 11 décembre 2020

OMG TAYLOR SHADING TOM ON LONG STORY SHORT BYE – TOUJOURS HORS MINUIT 😭😭 (@Dracarys_Swift) 11 décembre 2020

BRB – va faire un plongeon profond dans le reste des paroles sur Toujours.

Taylor Swift – Paroles de « Long Story Short »

VERSET 1

Fatalement

J’ai essayé de choisir mes batailles jusqu’à ce que la bataille me choisisse

Misère

Comme la guerre des mots que j’ai crié dans mon sommeil

REFRAIN

Et tu es passé juste à côté

J’étais dans la ruelle, entouré de tous côtés

Le couteau coupe dans les deux sens

Si la chaussure vous va, marchez dedans jusqu’à ce que vos talons hauts se cassent

REFRAIN

Et je suis tombé du piédestal

Juste en bas du terrier du lapin

Bref, c’était un mauvais moment

Poussé du précipice

Accroché aux lèvres les plus proches

Bref, c’était le mauvais gars

POST-CHOEUR

Maintenant je ne suis que toi

Je suis tout à propos de toi, ah

Yeah Yeah

Je suis tout à propos de toi, ah

Yeah Yeah

VERSE 2

Réellement

J’ai toujours senti que je devais mieux paraître en vue arrière

Me manque

Aux portes dorées, ils détenaient autrefois les clés de

REFRAIN

Quand j’ai laissé tomber mon épée

Je l’ai jeté dans les buissons et j’ai frappé à ta porte

Et nous vivons en paix

Mais si quelqu’un vient à nous, cette fois, je suis prêt

REFRAIN

Parce que je suis tombé du piédestal

Juste en bas du terrier du lapin

Bref, c’était un mauvais moment

Poussé du précipice

Accroché aux lèvres les plus proches

Bref, c’était le mauvais gars

POST-CHOEUR

Maintenant je ne suis que toi

Je suis tout à propos de toi, ah

Yeah Yeah

je suis tout à toi

PONT

Pas plus de score

Maintenant je te garde au chaud (te garde au chaud)

Plus de tir à la corde

Maintenant je sais juste qu’il y a plus (je sais qu’il y a plus)

Pas plus de score

Maintenant je te garde au chaud (te garde au chaud)

Et mes vagues rencontrent ton rivage

À jamais et à jamais

VERSE 3

Passé moi

Je veux te dire de ne pas te perdre dans ces petites choses

Vos nemeses

Se vaincra avant que vous n’ayez la chance de vous balancer

REFRAIN

Et il passe

Rare comme la lueur d’une comète dans le ciel

Et il se sent comme à la maison

Si la chaussure vous va, marchez-y partout où vous allez

REFRAIN

Et je suis tombé du piédestal

Juste en bas du terrier du lapin

Bref, c’était un mauvais moment

Poussé du précipice

Je suis remonté sur la falaise

Bref, j’ai survécu

POST-CHOEUR

Maintenant je ne suis que toi

(Et maintenant) je suis tout à propos de toi, ah

(Et maintenant) je suis tout à propos de toi, ah

Yeah Yeah

je suis tout à toi

(Et maintenant) Ouais, ouais

je suis tout à toi

OUTRO

Bref, c’était un mauvais moment

Bref, j’ai survécu

