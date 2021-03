Captain Marvel 2 & Ant-Man and the Wasp: Quantumania commencent le tournage en mai

Certaines mises à jour passionnantes du tournage ont maintenant été révélées concernant deux des plus grandes suites de Marvel, Capitaine Marvel 2 et Ant-Man et la guêpe: Quantumania, les deux projets devant commencer la production le 31 mai. Avec les goûts de la série Disney + ‘ WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver allumant de petits écrans partout, les fans de Marvel ont hâte que les aventures du MCU sur grand écran se poursuivent, et il semble que les choses vont enfin se remettre sur les rails.

Selon une série de nouvelles listes de la Film & Television Industry Alliance, les deux Ant-Man et la guêpe: Quantumania tournera à Londres et à Atlanta, et le tournage devrait durer jusqu’au 24 septembre. Capitaine Marvel 2 quant à lui, il tournera à Londres et à Los Angeles et n’a actuellement pas de date de fin de tournage.

Le calendrier de tournage pour Ant-Man et la guêpe: Quantumania a déjà été taquiné par la star de retour Evangline Lily, qui a déclaré que « l’été 2021! » C’est à ce moment que le duo Marvel doit passer devant les caméras. Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur la direction de Ant-Man et la guêpe: Quantumania, Lily a déjà révélé que le film comportera une nouvelle direction passionnante pour son personnage, Hope van Dyne AKA The Wasp. « Je me retrouve à pousser contre ce truc dur de poussin dur à cuire », a déclaré Lilly à propos de son approche de Hope.

«Parce que je me surprends à« bien attendre une minute ». Nous sommes tous si fragiles et vulnérables et petits et doux », a-t-elle poursuivi,« Et je me surprends à dire «Woah, nous ne sommes pas censés être juste des hommes avec des seins». Comme qu’est-ce que cela signifie d’être une femme? La question de savoir ce que signifie être une femme est extrêmement importante en ce moment. Ce que je pense est crucial, c’est que nous explorons cela en ce moment à travers nos histoires. «

En plus d’un rôle plus grand et plus complexe pour Lily’s Hope van Dyne, le principal antagoniste de Quantumania s’est également révélé être Kang le Conquérant, avec Pays de Lovecraft La star Jonathan Majors a maintenant signé pour jouer le super-vilain Marvel. Kang est un méchant avec un penchant pour les voyages dans le temps, qui est un futur descendant de Les quatre fantastiques Le leader Reed Richards alias M. Fantastic, ce qui a amené beaucoup à croire que le quatuor de super-héros original de Marvel sera également présenté dans le film.

L’homme fourmi Le réalisateur Peyton Reed reviendra pour diriger le troisième film de la franchise. On s’attend à ce que tous les acteurs principaux de la tranche précédente reviennent, y compris Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, avec la nouvelle addition Kathryn Newton (Bizarre) succédant à Cassie Lang.

Pour ce qui est de Capitaine Marvel 2, on ne sait presque rien sur les aventures continues du super-héros cosmique de Brie Larson, à part que l’histoire sera liée aux deux WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie en quelque sorte. WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a récemment révélé que les intrigues vues dans la série Disney + se poursuivraient dans le MCU plus large en disant: « WandaVision était au centre de nos préoccupations pendant que nous le faisions, et les choix que nous faisions ont ensuite été transférés à d’autres films. La façon dont nous avons décidé pour décrire le pouvoir de Monica, tout ça, ça continuera dans Captain Marvel 2. «

Brie Larson devrait reprendre le rôle du personnage principal, avec Viande fraîche La star Zawe Ashton a récemment signé un rôle actuellement non divulgué en tant que méchant. Candyman Le directeur du redémarrage, Nia DaCosta, dirigera le projet. Ant-Man et la guêpe: Quantumania et Capitaine Marvel 2 sont tous les deux prévus pour 2022. Cela nous vient de la Film & Television Industry Alliance qui répertorie les deux Ant-Man et la guêpe: Quantumania et Capitaine Marvel 2.

Sujets: Captain Marvel 2, Ant-Man 3