Vin Diesel appelle à la trêve avec The Rock, dit qu’il « doit se montrer » dans Fast & Furious 10

Dans une tournure inattendue des événements, vin Diesel a décidé d’enterrer la hache de guerre avec son ancien Rapide et furieux co-vedette Dwayne « The Rock » Johnson. Le couple a joué ensemble dans quatre films du Rapide et furieux franchise de 2011 à 2018. Vin Diesel a joué le rôle principal de Dominic Toretto, tandis que Johnson a joué l’agent spécial Luke Hobbs. Mais les tensions ont commencé à monter entre les deux lors du tournage de leur dernière sortie, celle de 2018 Le destin des furieux, ce qui a conduit The Rock à dénoncer publiquement Diesel pour son manque de professionnalisme sur le plateau. Et il n’a pas mâché ses mots en qualifiant certains co-stars masculins de « bonbons a ** es » et « poulets ** t ». Il est vite devenu clair qu’il parlait de Diesel.

Depuis lors, le couple s’est engagé dans une querelle intermittente, les deux se souhaitant bonne chance à diverses occasions mais ne se réconciliant jamais vraiment, comme le montre l’absence de Johnson cette année. F9 : La saga rapide. En juin, Diesel a attribué leur querelle aux capacités d’acteur de Johnson et a déclaré qu’il devait lui montrer un « amour dur ». Dwayne Johnson s’est moqué des affirmations, a souhaité bonne chance à Diesel et a clairement indiqué qu’il n’avait aucune intention de jouer à ses côtés. Cependant, il semble que Diesel ait finalement décidé d’enterrer la hache de guerre une fois pour toutes. Dans une longue publication sur Instagram, Diesel s’est adressé à The Rock en tant que famille et lui a demandé de « se présenter » dans les deux derniers Rapide et furieux films. Voici ce qu’il a écrit.

« Mon petit frère Dwayne… le moment est venu. Le monde attend la finale de [Fast & Furious 10]. Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne dans ma maison. Il n’y a pas un jour férié qui passe sans qu’eux et vous n’envoyiez de bons vœux… mais le moment est venu. L’héritage vous attend. Je t’ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Pablo. J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur Rapide dans la finale qui est de 10 ! Je dis ça par amour… mais tu dois te montrer, ne laisse pas la franchise inactive tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par aucun autre. J’espère que vous vous montrerez à la hauteur et accomplirez votre destin. »

Avec autant de références « familiales », on dirait presque que Dominic Toretto lui-même demande le retour de Luke Hobbs. Mais faire partie d’une franchise pendant deux décennies a peut-être transformé toutes les stars en une famille. Quoi qu’il en soit, c’est assez ironique car les personnages respectifs de Diesel et Johnson commencent comme des ennemis mais se transforment rapidement en amis dans les films. Reste à savoir si et comment Dwayne Johnson répond à Vin Diesel. Will Johnson effacera son emploi du temps chargé et reviendra dans la finale en deux parties de la Rapide et furieux la franchise? Esperons-le. Le dixième volet de la série devrait sortir le 23 avril 2023. Justin Lin dirigera le film et la production devrait commencer en janvier.

The Rock, quant à lui, est un homme très occupé et a récemment parlé de laisser derrière lui le combat avec Diesel. Il prévoit également une suite à son spin-off à succès de 2019, Hobbs & Shaw, l’appelant « l’antithèse » de Rapide et furieux cinéma. Espérons que les deux stars régleront leurs différends car les fans aimeraient les revoir ensemble.

Sujets : Fast and Furious 10, Fast and Furious