John Lennon et sa première apparition en dehors des Beatles

L’histoire de la musique est pleine de collaborations épiques entre les membres de différents groupes, mais peut-être aucune comme celle qui a eu lieu en décembre 1968 avec Le sale Mac.

Lors d’une diffusion de la spéciale BBC, Le cirque Rock and Roll des Rolling Stones, John Lennon de les Beatles, Keith Richards de Les pierres qui roulent, le génie de la guitare, Eric Clapton et le batteur de L’expérience de Jimi Hendrix, Mitch Mitchell, se sont réunis pour l’une des collaborations les plus légendaires.







Les icônes de la musique ont formé le groupe éphémère, «Le sale Mac» jouer la chanson, «Yer Blues» devant un public en direct dans la ville de Londres.

Le programme de musique spécial a également présenté des apparitions par Marianne Faithfull, Taj Mahal Oui Jethro Tull, accompagnement Tony Iommi de Sabbat noir, en plus de L’OMS, qui pour beaucoup a volé la vedette.







Le nom du groupe était l’idée de Lennon, qui a été inspiré par le groupe, Fleetwood Mac et est allé au spectacle pour montrer que son talent ne se limitait pas à les Beatles.

Après une brève et étrange conversation avec Mick Jagger, Lennon est monté sur scène avec Clapton à la guitare, Richards à la basse et Mitchel à la batterie pour interpréter la chanson incluse dans ‘Album blanc’ de les Beatles.