Critique de Ta maison ou la mienne, la comédie Netflix avec Ashton Kutcher qui est un charmant cliché

ta maison ou la mienne Elle est arrivée sur Netflix et, sans aucun doute, c’est la comédie romantique la plus charmante avec Ashton Kutcher. Savoir pourquoi le regarder.

©GettyAshton Kutcher et Reese Withperson font la promotion de votre maison ou de la mienne

Démarrer une amitié est parfois spontané, mais parfois elle surgit après une nuit de passion ou c’est ce qu’elle capture. ta maison ou la mienne, le nouveau film Netflix. Protagonisée par Ashton Kutcher et Reese Witherspoon Ce film est un reflet clair que ce qui est improvisé tourne toujours bien, mais cela ne dure pas toute une vie quand les vrais sentiments sont cachés.

ta maison ou la mienne suit Debbie, le personnage de Reese Witherspoon et Peter, celui de Ashton Kutcher. Ce sont les meilleurs amis même s’ils sont très différents. Elle, d’une part, apprécie sa routine de mère à Los Angeles et sa vie structurée. Lui, de son côté, est un adepte de l’imprévisible et se réjouit de sa vie à New York. Mais, à un moment donné, leur vie s’arrête lorsqu’ils sont contraints, à force d’amitié, de changer de maison pendant une semaine.

Leurs modes de vie sont affectés par ce changement, tout comme leurs choix, et c’est ainsi qu’ils en viennent à comprendre que ce qu’ils pensent vouloir n’est pas exactement ce dont ils ont besoin. Cette comédie, qui reflète deux profils et personnalités complètement différents C’est un cliché complet, où la romance sort toujours. Mais, au-delà de ça, c’est une belle comédie pour passer un bon moment.

Bien qu’il s’agisse d’un film prévisible, notamment en raison de sa fin, Ashton Kutcher et Reese Witherspoon parviennent à retracer toute l’histoire. Leurs personnalités, tant en tant qu’acteurs eux-mêmes que celle qu’ils donnent à leurs personnages est captivante. Initialement Penser à eux deux travaillant ensemble m’a semblé un peu hors de l’ordinaire, mais la vérité est qu’ils sont si différents dans leurs styles d’acteur que cela en fait une excellente combinaison..

Witherspoon est parfait pour ce personnage, Debbie, complètement structurée et adepte de l’intellectuel. Kutcher est un exemple clair de la distorsion, de la tranquillité et, surtout, du plaisir avec lequel une personne peut vivre. Mais, au-delà de leurs différences, les deux ont réussi à trouver un terrain d’entente : J’adore amener cette histoire à entrer dans le genre romantique.

Mais, au-delà de son intrigue, s’il y a quelque chose qui ressort le plus à propos de ta maison ou la mienne est qu’il joue avec les images d’une manière charmante et accrocheuse. Dès le premier instant, il utilise la ressource du double écran pour marquer les différences entre sa vie à New York et sa vie à Los Angeles. C’est ainsi qu’il parvient à montrer à quel point ils sont différents, mais à quel point leur relation est importante malgré la distance.

D’autre part, il y a aussi le fait que Zoe Chao, Tig Notaro, Steve Zahn et Wesley Kimmel accompagnent chacun cette histoire depuis leur position avec un talent comique éblouissant. C’est pourquoi, bien que ta maison ou la mienne il est fait avec un scénario plus que prévisible qui contient une fin abrupte et devient une autre comédie romantique typique, honnêtement, il a tout pour divertir un spectateur et profiter de la combinaison de deux styles très différents.

