WhatsApp inclura enfin l’une des fonctionnalités les plus attendues : les transcriptions des notes vocales arrivent

Grâce à la transcription des messages vocaux WhatsApp, vous pourrez lire leur contenu sans avoir à écouter l’audio.

Les audios WhatsApp sont l’une des fonctions les plus utilisées, et bientôt ils s’amélioreront grâce à une nouvelle fonction

Après plus d’un an de développement, WhatsApp semble déjà prêt à intégrer l’un des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs de l’application de messagerie. Comme annoncé par WABetaInfoWhatsApp travaille déjà sur la mise en œuvre de la transcription de notes vocales en texteet tout indique que la fonction serait sur le point d’atteindre les premiers utilisateurs.

Jusqu’à présent, afin de transcrire un message audio WhatsApp en texte il a fallu recourir à des outils tiers. Cela serait sur le point de changer avec le nouvel outil intégré à l’application, qui permettrait convertir l’audio en texte automatiquement sans avoir à quitter WhatsApp.

La transcription du mémo vocal WhatsApp sera disponible très bientôt

Tout semblait indiquer que le développement de cette fonctionnalité s’est arrêté, et que WhatsApp concentrait ses efforts sur d’autres améliorations de l’application. Cependant, on sait maintenant que l’entreprise a continué à travailler sur la mise en œuvre de la transcription des notes vocales et que son arrivée serait très proche.

Ongle Capture d’écran de la version bêta 23.3.0.73 de WhatsApp pour iOS montre ce que serait l’interface du mode de transcription des notes audio. Cette capture d’écran montre l’avertissement qui apparaîtrait lorsque un message vocal ne peut pas être transcrit pour une raison quelconque.

Depuis que l’avis en question a commencé à être implémenté dans l’application, tout indique que l’arrivée de la nouvelle fonction aura lieu prochainement. Une fois disponible, WhatsApp affichera le contenu des notes vocales sous forme de texte, sans avoir à écouter l’audio. D’autres plates-formes de messagerie, telles que Telegram, intègrent déjà cette fonction depuis un certain temps. Cependant, dans le cas de l’application de messagerie d’avion en papier, il s’agit d’un Modalité de paiement dans le cadre du programme Telegram Premium.

Sans aucun doute, c’est l’un des fonctions les plus attendues par les utilisateurs de l’application de messagerie, notamment pour ceux qui reçoivent beaucoup de notes vocales et qui ne peuvent pas (ou ne veulent pas toujours) consacrer le temps et l’attention nécessaires à l’écoute de leur contenu.

