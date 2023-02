Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 13 au 19 février

in

Comme chaque semaine, le plateformes de streaming Ils se préparent déjà à lancer de nouveaux contenus dans leurs catalogues. En ce sens, de 13 au 19 févrierles services d’abonnement présenteront des séries et des films tels que Division de Palerme, le chef de Joaquín Murrieta et heure de grande écoute. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

-Re/Membre | Film

Date de sortie: 14 février

Parcelle: Six étudiants piégés dans une boucle temporelle doivent retrouver les restes d’une victime inconnue afin de briser la malédiction et de vivre une nouvelle journée.

– La loi de Lidia Poët | Série

Date de sortie: 15 février

Parcelle: Dans cette série inspirée de l’histoire du premier juriste italien, une femme à qui il est interdit d’exercer le droit prépare un recours en justice.

– La première fois | Série

Date de sortie: 15 février

Parcelle: Un groupe de maîtres voleurs conçoit un braquage pour voler 7 milliards de dollars, mais la trahison, la cupidité et d’autres menaces sabotent le plan.

– Division de Palerme | Série

Date de sortie: 17 février

Parcelle: Palermo Division est une garde urbaine inclusive conçue comme une opération de marketing pour améliorer l’image des forces de sécurité. Alors que tout le monde essaie de comprendre quel rôle il remplit, ce garde se retrouve accidentellement nez à nez avec une étrange bande de criminels.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– La tête de Joaquín Murrieta | Série

Date de sortie: 17 février

Parcelle: Cette histoire se déroule sur la nouvelle frontière entre le Mexique et les États-Unis en 1851, à une époque marquée par la cupidité et la xénophobie. Suivez les aventures de Joaquín Murrieta, une figure légendaire également connue sous le nom de Robin Hood mexicain, et de Joaquín Carrillo. Tous deux se retrouvent au milieu d’un violent malentendu, mais se retrouvent face à un ennemi commun, Harry Love.

– Carnival Row (Saison 2) | Série

Date de sortie: 17 février

Parcelle: Le détective humain Rycroft Philostrate et la fée Vignette Stonemoss se retrouvent dans une aventure dangereuse dans un monde fantastique victorien rempli de créatures mythologiques, où la paix de la ville s’effondre lorsqu’une série de meurtres révèle un monstre inimaginable. Ce sera la dernière saison de la série, avec Orlando Bloom et Cara Delevingne.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Pauvre Diable | Série

Date de sortie: 17 février

Parcelle: Un jeune de 18 ans typique qui s’avère être l’Antéchrist est envoyé sur Terre par son père pour provoquer un désastre, mais il a d’autres plans pour sa vie.

-Toutes les âmes | Film

Date de sortie: 17 février

Parcelle: Un jeune informateur de police est envoyé dans une dangereuse opération d’infiltration. Un regard sans vergogne sur les fantassins de la guerre contre la drogue, de jeunes criminels contraints de travailler pour la police.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Planète sexe avec Cara Delevingne | Série

Date de sortie: 14 février

Parcelle: Dans ce voyage immersif, l’actrice Cara Delevingne risque son corps et son esprit à la recherche de réponses sur la sexualité humaine, ses plaisirs, ses mystères et sa nature en constante évolution. Dans chaque épisode, Delevingne partage ses propres expériences personnelles. Sans filtre et authentique, il n’y a pas de limite à ce que Cara est prête à faire pour explorer ce qui nous rend humains.

– Heure de grande écoute | Série

Date de sortie: 15 février

Parcelle: Suivez Ramiro del Solar, un journaliste de télévision prestigieux avec une longue histoire de couverture révélatrice qui a réussi à garder sa vie privée à l’abri des scandales médiatiques. Cependant, lorsque son amant meurt lors d’une des rencontres du couple, Ramiro entreprend de cacher son passage dans la vie de la victime, terrifié par tout ce qu’il a à perdre. Lorsque l’enquête se complique, le journaliste use de sa capacité à détourner les données devant l’opinion publique et tente de s’en tirer, révélant sa nature manipulatrice et immorale, prouvant qu’il vaut mieux cacher la vérité à la vue de tous.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Mila dans le multivers | Série

Date de sortie: 15 février

Parcelle: L’intrigue raconte l’histoire de Mila qui, à l’occasion de son 16e anniversaire, reçoit en cadeau un appareil qui peut l’emmener visiter des univers parallèles à la recherche de sa mère, Elis. Mila se rend vite compte que la disparition de sa mère n’est que le début de son histoire, alors qu’Elis découvre l’existence de plusieurs univers et commence à être chassée par un mystérieux groupe appelé « Les Opérateurs ». Mila devra rapidement s’adapter aux défis avec l’aide de ses nouveaux vieux amis Juliana, Vinícius et Pierre.

– j-hope DANS LA BOÎTE | Film documentaire

Date de sortie: 17 février

Parcelle: Mettant en vedette j-hope, membre du groupe BTS, icônes de la pop du XXIe siècle, et produit par HYBE, j-hope IN THE BOX accompagne à tout moment le phénomène musical international alors qu’il travaille à la sortie de son premier album solo, » JACK DANS LA BOITE ». Au cours du documentaire, le public aura une occasion inédite de voir les défis créatifs inhérents au processus de création d’un album, ainsi que des sièges au premier rang pour la performance de j-hope à Lollapalooza 2022 et la soirée d’écoute de l’album. . .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?