Liste des acteurs et personnages de « El Internado : Las Cumbres » – Saison 3 : qui est qui dans les derniers épisodes

La troisième et dernière saison de « El Internado : Las Cumbres »une série espagnole d’horreur et de mystère sur Amazon Prime Video, ouvre le 7 avril 2023 et a lieu trois mois après la mort de Paz. Bien que tout semble être revenu à la normale, Amaia est convaincue que les mystères qui habitent le pensionnat ne sont pas résolus et elle est prête à aller jusqu’au bout.

Asia Ortega, Albert Salazar, Carlos Alcaide, Daniela Rubio, Claudia Riera, Mina El Hammani, Natalia Dicenta, Joel Bosqued, Lucas Velasco, Aitor Beltrán, Kándido Uranga, Irene Anula, Nicolás Cazalé, Annick Weerts et Alberto Berzal reviennent dans les nouveaux épisodes de la fiction créée par Laura Belloso et Asier Andueza.

Alors que Lydia Pavón, Mia Lardner, Nagore Aramburu et Zigor Bilbao rejoignent le casting de «L’internat : Las Cumbres”. Mais qui est qui dans la troisième saison de la série Amazon Prime Video?

LISTE DES NOUVEAUX ACTEURS ET PERSONNAGES POUR LA SAISON 3 DE « EL INTERNADO : LAS CUMBRES »

1. Lydia Pavon comme Zoé

Lydia Pavón, actrice, danseuse et mannequin espagnole connue pour avoir interprété le rôle de Gabriela Salmerón dans le feuilleton « Acacias 38 », incarne Zoe, une nouvelle étudiante qui a grandi dans un environnement instable et qui souffre d’un trouble de la personnalité borderline. Dès le début, elle se connecte avec le groupe et s’implique dans des disparitions et des crimes horribles qui ont lieu dans les murs du monastère.

Lydia Pavón dans le rôle de Zoe dans la saison 2 de « El Internado : Las Cumbres » (Photo : Amazon Prime Video)

2. Mia Lardner comme Martina

Mia Lardner, qui a fait partie il y a quelques années de la comédie musicale « Sonrisas y Lágrimas » au Théâtre Tívoli de Barcelone et se prépare actuellement pour la comédie musicale « Grease » mise en scène par David Serrano, joue Martina, qui entretiendra une relation très spéciale avec Adèle ( Daniela Rubio).

Mia Lardner dans le rôle de Martina dans la saison 2 de « El Internado : Las Cumbres » (Photo : Amazon Prime Video)

3. Nagore Aranburu

Nagore Aranburu, qui a précédemment participé à des productions telles que « Caronte », « Patria », « Compétition officielle », « Irati » et « Hondar ahoak », rejoint le casting de l’ultime saison de « L’internat : les sommets”.

4.Zigor Bilbao

Zigor Bilbao, qui est apparu dans des séries telles que « La que se avecina », « El Ministerio del Tiempo », « Centro médico », « Cuéntame cómo pasó », « El accidente » et « Amar es para siempre », rejoint également le dernier chapitres de la série espagnole.

Voici les acteurs et personnages qui reviennent dans la saison 3 de « El Internado : Las Cumbres »:

Asia Ortega comme Amaia

Albert Salazar comme Paul

Natalia Dicenta comme Mara

Daniela Rubio comme Adèle

Carlos Alcaide comme Manu

Lucas Velasco comme Mario

Joel Bosqued comme Léon

Mina El Hammani comme Elvira

Claudia Riera comme Inès

Kandido Uranga comme Arturo

Aitor Beltrán comme Fran